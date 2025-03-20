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NBA／與柯瑞同隊學三分線買犯！ 巴特勒：我一直看他精華

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 美聯社
柯瑞(左)、巴特勒(右)。 美聯社

勇士隊神射手柯瑞（Steph Curry）昨天因疲勞缺陣，靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）帶隊擊敗強敵公鹿隊，巴特勒受訪時笑稱，自己最近都在看柯瑞的精華影片。

第4節開局巴特勒面對公鹿球員小波特（Kevin Porter Jr.）防守，外線出手進算加罰，不過因為踩線，所以只有「2+1」。

巴特勒受訪時被問到這球，他笑回，「我一直看柯瑞的精華，在YouTube上看他怎麼打，現在他是我隊友，當他不能上場，我就可以像他一樣打球。」

勇士明天將在主場迎戰暴龍隊，總教練柯爾（Steve Kerr）表示柯瑞狀況很好，明天會上場。勇士目前戰績40勝29敗位居西區第6，落後第5的灰熊隊2.5場；領先後頭的快艇和灰狼隊只有1場。

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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