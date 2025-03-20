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NBA／布克狂砍41分屠公牛 太陽重返西區第10將迎魔鬼賽程
太陽隊今天在主場迎戰公牛隊，靠著球星布克（Devin Booker）單場狂砍41分，以127：121贏球，這是太陽1月底以來首次連勝，目前戰績與獨行俠隊相同，由於對戰優勢，重返西區第10，仍有望打附加賽。
太陽球星比爾（Bradley Beal）連2場缺陣，太陽啟用菜鳥鄧恩（Ryan Dunn）、伊戈達羅（Oso Ighodaro）和新援馬丁（Cody Martin），帶來許多防守活力，今天半場打完就建立12分領先。
第3節布克（Devin Booker）狂砍13分，最多領先達21分。儘管公牛末節一度追近，但太陽仍靠著布克單節20分的發揮，以6分之差拿下勝利。
布克全場26投14中，拿下41分7助攻，杜蘭特（Kevin Durant）也有26分8助攻，中鋒理查茲（Nick Richards）砍下18分9籃板3阻攻。
公牛部分，懷特（Coby White）和佛西維奇（Nikola Vucevic）都攻進24分，吉迪（Josh Giddey）繳出22分7籃板7助攻的全能成績單。
儘管太陽拿下2連勝，但接下來的賽程堪稱聯盟最難，要依序對上騎士、公鹿、塞爾蒂克、灰狼、火箭、公鹿、塞爾蒂克、尼克、勇士、雷霆、馬刺和國王。目前太陽與西區第11的獨行俠沒勝差，只領先第12的拓荒者隊2場。
對此，布克受訪時坦言，「接下來我們會在主場迎戰一些強隊，挑戰會很大。不過我覺得我們已經累積一些不錯的動能，我們要繼續前進。」
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