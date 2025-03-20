NBA／率湖人奪主場9連勝 唐西奇：新家讓我感覺越來越舒適

湖人隊今天在詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下於主場迎戰金塊隊，首節唐西奇（Luka Doncic）就火力全開狂轟21分，帶領湖人單節進帳46分，最終湖人也以12分差距收下3連勝，以及主場9連勝，賽後唐西奇也直言能夠在賽季尾聲階段打出如此表現，確實對於球隊信心有很大提升。

湖人在今年季中交易大限拋出震撼彈換回唐西奇後，他與湖人陣容的磨合進入佳境，尤其在詹姆斯缺陣的這幾場比賽中，他也一肩扛起勝負重任，並在過去10場比賽繳出平均30分、8籃板、8助攻，更於今天賽後達成生涯第200場單場30分里程碑。

談到帶領湖人在主場拉出一波9連勝，且近3場比賽還是在詹姆斯缺陣的情況下贏球，唐西奇也直言對於在湖人主場出賽感到相當放鬆，「我感覺就像是來到新家一般，我嘗試在這裡建立一個新的家庭，現在這感覺讓我愈來愈舒適，能在這樣的主場打球很舒服，也感謝球迷的支持。」

而湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也直言，唐西奇在愈來愈能融入球隊的情況下，也充分利用自己對對手防守吸引力的優勢，不斷為隊友製造機會，成為湖人近幾場比賽攻勢多點開花的關鍵。

隊友文森（Gabe Vincent）也說：「有時候對手會動用到3人去包夾他，但他卻能一次又一次找到空檔的隊友，這真的太神奇了，他讓我們的比賽變得更輕鬆。」