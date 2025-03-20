快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／率湖人奪主場9連勝 唐西奇：新家讓我感覺越來越舒適

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇形容湖人是新家，而他住得越來越舒適了。 美聯社
唐西奇形容湖人是新家，而他住得越來越舒適了。 美聯社

湖人隊今天在詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下於主場迎戰金塊隊，首節唐西奇（Luka Doncic）就火力全開狂轟21分，帶領湖人單節進帳46分，最終湖人也以12分差距收下3連勝，以及主場9連勝，賽後唐西奇也直言能夠在賽季尾聲階段打出如此表現，確實對於球隊信心有很大提升。

湖人在今年季中交易大限拋出震撼彈換回唐西奇後，他與湖人陣容的磨合進入佳境，尤其在詹姆斯缺陣的這幾場比賽中，他也一肩扛起勝負重任，並在過去10場比賽繳出平均30分、8籃板、8助攻，更於今天賽後達成生涯第200場單場30分里程碑。

談到帶領湖人在主場拉出一波9連勝，且近3場比賽還是在詹姆斯缺陣的情況下贏球，唐西奇也直言對於在湖人主場出賽感到相當放鬆，「我感覺就像是來到新家一般，我嘗試在這裡建立一個新的家庭，現在這感覺讓我愈來愈舒適，能在這樣的主場打球很舒服，也感謝球迷的支持。」

而湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也直言，唐西奇在愈來愈能融入球隊的情況下，也充分利用自己對對手防守吸引力的優勢，不斷為隊友製造機會，成為湖人近幾場比賽攻勢多點開花的關鍵。

隊友文森（Gabe Vincent）也說：「有時候對手會動用到3人去包夾他，但他卻能一次又一次找到空檔的隊友，這真的太神奇了，他讓我們的比賽變得更輕鬆。」

延伸閱讀

NBA／形容湖人是新家 唐西奇：住得越來越習慣了

NBA／湖人首節就轟46分 唐西奇31分鑿金塊率隊3連勝

NBA／湖人、馬刺末節爆衝突 唐西奇準大三元領軍2連勝

NBA／唐西奇交易餘波未平 獨行俠悍將厭倦球迷抗議聲浪

相關新聞

NBA／湖人首節就轟46分 唐西奇31分鑿金塊率隊3連勝

湖人在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣的情況下，近兩場在主場出賽都順利取勝，今天迎戰來訪的金塊，在對手雙星約柯...

NBA／率湖人奪主場9連勝 唐西奇：新家讓我感覺越來越舒適

湖人隊今天在詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下於主場迎戰金塊隊，首節唐西奇（Luka Doncic）就火力全...

NBA／近3戰平均失121分 騎士不敵國王本季第二度3連敗

在苦吞2連敗後戰績龍頭位置遭到雷霆取代的騎士，今天作客國王主場再度遭遇苦戰，在第三節一度落後國王達到雙位數，儘管在莫布里...

NBA／三分產量超越新人年柯瑞！勇士荷蘭中鋒曝前輩提供建議

勇士隊荷蘭籍中鋒波斯特（Quinten Post）新人賽季就受到重用，原因是擁有優異投射能力，如今他三分球產量，竟已超越隊友柯瑞（Stephen Curry）生涯同期紀錄。 據《舊金山紀事報》記

NBA／唐西奇單節砍21分 湖人本季第2人 前一人是AD

儘管詹姆斯持續缺陣，但美國職籃NBA洛杉磯湖人，今天靠著唐西奇拿下31分、9籃板、7助攻帶領下，仍以120比108擊敗缺...

NBA／「每場都比對手更努力」活塞康寧漢準絕殺賞熱火9連敗

本季鹹魚大翻身的活塞隊今天作客熱火隊，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）最後2.2秒投進準絕殺三分球，幫助活塞以116：113險勝，賞熱火9連敗。 康寧漢比賽最後1分鐘率活塞展開反

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。