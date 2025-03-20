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NBA／唐西奇單節砍21分 湖人本季第2人 前一人是AD

中央社／ 台北20日電
唐西奇今日率領湖人輕取金塊。 美聯社
唐西奇今日率領湖人輕取金塊。 美聯社

儘管詹姆斯持續缺陣，但湖人隊今天靠著唐西奇拿下31分、9籃板、7助攻帶領下，仍以120：108擊敗缺少穆雷、約柯奇2大主力的金塊收下3連勝。

這是洛杉磯湖人和丹佛金塊本季最後1次交手，主場作戰的湖人很快就進入狀態，首節攻下46分寫下本季新高，其中唐西奇（Luka Doncic）也攻下本季單節個人新高的21分，幫助湖人早早建立優勢，半場結束就以73：59遙遙領先。

根據美國媒體《Lakers Nation》報導指出，唐西奇賽後受訪時表示，「當我持球時，覺得場上每個隊友都能得到好處，所以我今天就決定以這樣的方式開場，我也知道，每當我投進大號三分球時，全場球迷都會沸騰。」

唐西奇強調，「來到洛杉磯就像是住進一間新的房子一樣，我試圖建立一個全新的家，現在的我已經住得越來越習慣了。」

儘管金塊下半場力圖振作，第3節一度追到12分差距，但隨後湖人一波7比0攻勢，又回到20分以上的領先優勢，也讓比賽早早奠定勝基。

唐西奇單節10投7中，包括5投3中的三分球共攻下21分，成為湖人本季繼戴維斯（Anthony Davis）之後，第2名能單節攻下20分的球員；另外唐西奇還抓下3籃板、送出3助攻，加上1抄截、1阻攻，這樣的單節數據，則是湖人隊史上第1人。

根據《StatMuse》統計，進入21世紀以來，唐西奇已經完成155場「單場至少30分、5籃板、5助攻」，排在所有球員之冠，排在第2名是「字母哥」安戴托坤波（Giannis Antetokounmpo）的120次。

湖人詹姆斯（LeBron James）和八村壘持續因傷缺席，但球隊依然完成自從2018年以來最長的主場9連勝。根據報導，2人極有可能在週日對公牛的比賽一起復出。

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