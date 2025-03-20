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NBA／湖人首節就轟46分 唐西奇31分鑿金塊率隊3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇攻下31分外帶9籃板、7助攻率隊輕取沒雙星的金塊。 路透
唐西奇攻下31分外帶9籃板、7助攻率隊輕取沒雙星的金塊。 路透

湖人在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣的情況下，近兩場在主場出賽都順利取勝，今天迎戰來訪的金塊，在對手雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）也在場邊觀戰之下，今天首節就火力全開狂轟46分，並一度取得30分領先優勢，最終在一路領先下，以120：108擊退金塊，收下3連勝。

在客場之旅以4連敗作收，還傷了主將詹姆斯後，湖人本周回到主場後也在唐西奇帶領下重整旗鼓，過去兩場比賽連退太陽與馬刺，且兩場比賽先發與替補球員都有不錯表現，讓詹姆斯得以安心養傷。

而今天湖人則是在主場迎戰金塊，金塊在雙星約柯奇、穆雷連續兩場比賽缺陣的情況下，儘管前一場靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）大三元以及葛登（Aaron Gordon）豪取38分擊敗勇士，但今天首節就遭到湖人的重砲轟炸，湖人團隊單節三分球出手14次命中9球，其中唐西奇一人就包辦3球、獨拿21分，幫助湖人在首節打完就取得46：29的大幅領先。

儘管第二節金塊趁著湖人自身失誤問題稍稍追近比分，但易籃後球隊攻勢又出現無預警當機的狀況，團隊單節僅有18分進帳，讓在場邊觀戰的約柯奇一度不忍直視，湖人也在第四節初取得最多30分的領先優勢，雙方也陸續換下主力球員，最終湖人就以12分差距取勝，收下3連勝。

湖人今天以唐西奇（Luka Doncic）攻下31分外帶9籃板、7助攻表現最佳，里夫斯則有22分、8助攻演出，在兩人穿針引線下，湖人共6人得分來到雙位數，包括替補上陣的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）和肯奈特（Dalton Knecht），其中後兩者合計砍進7顆三分球；至於金塊則是以葛登26分、11籃板最佳，衛斯特布魯克則有12分、9助攻。

Jamal Murray LeBron James Luka Doncic Nikola Jokic 湖人 金塊

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