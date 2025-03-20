NBA／近3戰平均失121分 騎士不敵國王本季第二度3連敗

在苦吞2連敗後戰績龍頭位置遭到雷霆取代的騎士，今天作客國王主場再度遭遇苦戰，在第三節一度落後國王達到雙位數，儘管在莫布里（Evan Mobley）領軍下騎士在第四節一度要回領先，但第四節最後階段國王德羅展（DeMar DeRozan）與蒙克（Malik Monk）挺身而出拿下關鍵8分，幫助國王最終以123：119賞給騎士本季第二度的3連敗。

今年開季後就在戰績榜上一路保持領先的騎士，過去兩場比賽卻接連敗給魔術與快艇，在今天雷霆率先登場並贏球的情況下，龍頭位置也遭到取代，而今天作客國王主場的賽事中，騎士也再度面臨苦戰。

國王今天在少了禁區大將沙波尼斯（Domantas Sabonis）的情況下，依舊展現多點開花的攻勢，尤其在第三節單節猛轟43分，在該節一度取得最多11分的領先優勢，不過第三節後段騎士莫布里挺身而出，帶領球隊打出一波14：4的反撲攻勢，莫布里一人就包辦了其中12分，幫助騎士追到僅剩2分落後。

第四節開打後莫布里維持火燙手感，開節個人又連得8分，加上杭特（De'Andre Hunter）也補上一記三分球，騎士再度取得1分領先，兩隊接下來也展開激烈拉鋸，比賽最後1分半鐘國王雙衛德羅展（DeMar DeRozan）與蒙克（Malik Monk）挺身而出，接連在中距離跳投命中，幫助國王在比賽最後35秒取得5分領先，儘管騎士米契爾（Donovan Mitchell）隨後投進三分球，雙方回到2分差距，但蒙克接下來兩罰俱中，最終就由國王以4分差距收下勝利，並賞給騎士本季第二度的3連敗。

國王今天以德羅展攻下27分表現最佳，蒙克也有22分進帳，包括兩人在內國王共7人得分上雙，至於騎士則以莫布里31分、10籃板最佳，米契爾則有26分表現，在3連敗期間騎士平均失分也來到121分，成為陷入苦戰的關鍵。