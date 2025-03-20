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NBA／三分產量超越新人年柯瑞！勇士荷蘭中鋒曝前輩提供建議

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞(左)、波斯特(右)。 法新社
柯瑞(左)、波斯特(右)。 法新社

勇士隊荷蘭籍中鋒波斯特（Quinten Post）新人賽季就受到重用，原因是擁有優異投射能力，如今他三分球產量，竟已超越隊友柯瑞（Stephen Curry）生涯同期紀錄。

據《舊金山紀事報》記者克羅伊奇克（Ron Kroichick）統計，勇士昨天以104：93擊敗公鹿隊後，波斯特本季前31場比賽已投進53記三分球，比柯瑞在2009-10年菜鳥賽季前31場的40顆還要多。

「這個數據顯示過去15年來籃球發生多麼大的變化。」克羅伊奇克在社群平台上寫道，「勇士新秀中鋒波斯特在生涯前31場比賽中投進53記三分，而柯瑞在同時期僅命中40顆。不知道那個柯瑞後來怎麼樣了？」

波斯特的紀錄讓人驚訝，但柯瑞當年數據受到時代影響，畢竟當時NBA還未完全進入大三分時代，如今比賽節奏和戰術已大幅進化，柯瑞本人正是推動這場變革的關鍵人物。然而，波斯特的表現仍值得肯定，本季至今三分命中率高達41.4%，是目前勇士陣中三分球命中率最高的球員。

儘管已成為勇士值得信賴的高砲塔，但這位24歲新秀仍在適應NBA比賽節奏。昨天比賽中，他發生2次失誤後被換下，隨後在板凳席與柯瑞進行一番交流，波斯特透露，「那次談話並不是關於失誤，而是關於防守時對手如何針對我。」

柯瑞告訴波斯特：「我已經處理這種狀況16年了，你只需要保持冷靜，全力以赴，無論你在場上做什麼，都要帶著侵略性，通常結果就會朝著好的方向發展。」

雖然波斯特與柯瑞的位置和身材條件截然不同，但他仍有許多可以從柯瑞身上學習的地方，從目前的進步來看，他正朝著正確的方向邁進。

Stephen Curry 勇士

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