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NBA／「每場都比對手更努力」活塞康寧漢準絕殺賞熱火9連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞康寧漢2.2秒準絕殺熱火。 美聯社
活塞康寧漢2.2秒準絕殺熱火。 美聯社

本季鹹魚大翻身的活塞隊今天作客熱火隊，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）最後2.2秒投進準絕殺三分球，幫助活塞以116：113險勝，賞熱火9連敗。

康寧漢比賽最後1分鐘率活塞展開反撲，56.1秒投進超前3分球，取得113：111領先，熱火「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）兩罰全中扳平比數。活塞最後一擊交由康寧漢操刀，他單挑阿德巴約（Bam Adebayo），投進帶有運氣成分的打板三分球，熱火最後一擊則遭小哈德威（Tim Hardaway Jr.）火鍋封阻。

康寧漢得到25分12籃板11助攻，本季第9次拿下大三元，同時是史上第4位對熱火單季兩度大三元的球員。他也是史上第3位生涯前200場，至少攻下4300分、1400助攻和1000籃板的球員，前2人是羅伯森（Oscar Robertson）和唐西奇（Luka Doncic）。

熱火以阿德巴約30分9籃板8助攻表現最佳，赫洛也貢獻29分，仍無法幫助熱火贏球。這波9連敗成為熱火自2007-08賽季以來最長紀錄。

康寧漢受訪時談到處理最後一擊的心態，「就是想辦法拿下分數，找到機會，我想這才是最重要的。這是我熱愛的事，球隊願意信任我去贏下比賽，這對我來說是好事，我只想把握住這個機會。」

這場比賽是活塞罕見的全美轉播，對此康寧漢表示，「我們每晚的心態都是一樣的，上場放開打、享受比賽、打出對抗性，並比對手更努力，這就是我們對每場比賽的心態，今晚也不例外。」

Cade Cunningham 活塞 熱火

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