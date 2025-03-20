NBA／湯普森也掛病號 殘陣獨行俠浪費11分領先苦吞4連敗

人力已經很吃緊的獨行俠隊，今天湯普森（Klay Thompson）又因病無法出賽，儘管對手溜馬隊也少了主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），仍在席亞康（Pascal Siakam）領軍下演出11分落後逆轉勝，以135：131擊退獨行俠。

獨行俠今天共有6名球員無法上陣，除湯普森外，還有傷了膝蓋十字韌帶、賽季提前報銷的厄文（Kyrie Irving）、馬丁（Caleb Martin）、中鋒萊夫利（Dereck Lively II）和威廉斯（Brandon Williams），不過團隊在第三節打出單節34：22攻勢，反帶著1分領先進入決勝節，馬歇爾（Naji Marshall）最後6分鐘左右的進球後更讓獨行俠取得112：101優勢。

溜馬努力追分，最後29秒獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）2罰1中後仍握有130：127領先，不過溜馬有奈哈德（Andrew Nembhard）先2罰1中追近比數，奈哈德再把握席亞康關鍵抄截後的助攻、飆進超前三分彈，溜馬反以131：130超前，加上團隊最後4罰都沒失手，驚險以4分差留下主場勝利。

有關鍵抄截演出的席亞康貢獻29分，奈哈德22分、8助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）全場23分有16分集中在第四節，都是守護主場功臣；獨行俠以華盛頓26分最高，板凳出發的哈迪（Jaden Hardy）貢獻24分。

吞下4連敗的獨行俠，近期難得的好消息是教練基德（Jason Kidd）提到，10度入選明星賽的禁區大將戴維斯（Anthony Davis）最近一次在發展聯盟的5對5訓練有很正向的感受，不過歸期仍未定，基德說：「希望結果仍是正面的，有些好事情，但我認為離他進入比賽還是需要一些時間。」