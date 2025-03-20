快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湯普森也掛病號 殘陣獨行俠浪費11分領先苦吞4連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
華盛頓(右)領軍的殘陣獨行俠遭到溜馬逆轉。 路透
華盛頓(右)領軍的殘陣獨行俠遭到溜馬逆轉。 路透

人力已經很吃緊的獨行俠隊，今天湯普森（Klay Thompson）又因病無法出賽，儘管對手溜馬隊也少了主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），仍在席亞康（Pascal Siakam）領軍下演出11分落後逆轉勝，以135：131擊退獨行俠。

獨行俠今天共有6名球員無法上陣，除湯普森外，還有傷了膝蓋十字韌帶、賽季提前報銷的厄文（Kyrie Irving）、馬丁（Caleb Martin）、中鋒萊夫利（Dereck Lively II）和威廉斯（Brandon Williams），不過團隊在第三節打出單節34：22攻勢，反帶著1分領先進入決勝節，馬歇爾（Naji Marshall）最後6分鐘左右的進球後更讓獨行俠取得112：101優勢。

溜馬努力追分，最後29秒獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）2罰1中後仍握有130：127領先，不過溜馬有奈哈德（Andrew Nembhard）先2罰1中追近比數，奈哈德再把握席亞康關鍵抄截後的助攻、飆進超前三分彈，溜馬反以131：130超前，加上團隊最後4罰都沒失手，驚險以4分差留下主場勝利。

有關鍵抄截演出的席亞康貢獻29分，奈哈德22分、8助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）全場23分有16分集中在第四節，都是守護主場功臣；獨行俠以華盛頓26分最高，板凳出發的哈迪（Jaden Hardy）貢獻24分。

吞下4連敗的獨行俠，近期難得的好消息是教練基德（Jason Kidd）提到，10度入選明星賽的禁區大將戴維斯（Anthony Davis）最近一次在發展聯盟的5對5訓練有很正向的感受，不過歸期仍未定，基德說：「希望結果仍是正面的，有些好事情，但我認為離他進入比賽還是需要一些時間。」

Klay Thompson 溜馬 獨行俠

延伸閱讀

NBA／獨行俠8壯士擊退馬刺 湯普森：想重返2011年榮耀

NBA／好慘！獨行俠一場比賽折損3人 基德快被逼瘋

NBA／預言獨行俠將10連敗 湯普森爸：我兒子像在「煉獄」

NBA／遭火箭湯普森超惡意「鎖喉」 字母哥：我不恨他

相關新聞

NBA／與眾不同的巴特勒！勇士隊友爆料士官長獨特賽前儀式

有巴特勒（Jimmy Butler）的勇士隊變得很不一樣，不只戰績翻紅，剛歸隊的波傑姆斯基（Brandin Podzie...

NBA／湯普森也掛病號 殘陣獨行俠浪費11分領先苦吞4連敗

人力已經很吃緊的獨行俠隊，今天湯普森（Klay Thompson）又因病無法出賽，儘管對手溜馬隊也少了主控哈利伯頓（Ty...

NBA／「每場都比對手更努力」活塞康寧漢準絕殺賞熱火9連敗

本季鹹魚大翻身的活塞隊今天作客熱火隊，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）最後2.2秒投進準絕殺三分球，幫助活塞以116：113險勝，賞熱火9連敗。 康寧漢比賽最後1分鐘率活塞展開反

NBA／沙波尼斯腳踝扭傷恐缺陣10天 國王季後賽席次拉警報

國王隊當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）本周二對陣灰熊隊比賽中不慎扭傷右腳踝，據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他將缺席至少10天，並於周五進行傷勢評估

NBA／批評莫雷「AI建隊」忽略人性 前76人前鋒：我不信任他

76人隊籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）以精打計算聞名，經常使用大數據和AI等工具打造球隊，但從沒有拿過冠軍，曾待過76人的前鋒小莫里斯（Marcus Morris）就公開批評莫雷忽略人性。

NBA／勇士格林想爭DPOY 巴特勒：他對5歲小孩也討厭被得分

勇士隊今天主場迎戰公鹿隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）輪休，沒想到格林守死「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），幫助勇士以104：93贏球，賽後巴特勒（Ji

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。