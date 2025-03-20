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NBA／沙波尼斯腳踝扭傷恐缺陣10天 國王季後賽席次拉警報

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯(11號)。 路透
沙波尼斯(11號)。 路透

國王隊當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）本周二對陣灰熊隊比賽中不慎扭傷右腳踝，據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他將缺席至少10天，並於周五進行傷勢評估。

沙波尼斯在比賽首節便與肯納德（Luke Kennard）發生碰撞，導致左眼上方出現撕裂傷，回到場邊縫合後，他仍堅持比賽，上半場貢獻6分、4籃板，幫助國王在半場取得雙位數領先。

然而，第三節剛開場不久，他在為拉文（Zach LaVine）掩護後切入籃下，卻踩到灰熊球員威爾斯（Jaylen Wells）的腳，導致腳踝嚴重翻轉，隨即倒地痛苦掙扎，並向替補席示意需要退場，最終由隊友與教練團攙扶回休息室，並確定不會回歸比賽。

國王在沙波尼斯缺陣後，仍憑藉拉文、蒙克（Malik Monk）與德羅展（DeMar DeRozan）的聯手發揮，以132：122擊敗灰熊，戰績提升至34勝33敗，但傷病帶來的影響不容忽視。目前國王排名西區第9，落後第8的快艇隊3.5場勝差，與身後的獨行俠隊和太陽隊差距不大，沙波尼斯的缺陣可能影響球隊穩住附加賽席位。

沙波尼斯本季表現穩定，場均19.2分、13.9籃板（聯盟第1）、6.2助攻，投籃命中率高達63%，且三分球命中率42.5%。他的比賽風格經常與金塊隊約柯奇（Nikola Jokić）相提並論，都是能掌控進攻節奏的全能型中鋒。據《Cleaning the Glass》統計，國王在沙波尼斯上場時每百回合能淨勝對手4.2分，而他不在場時則淨負5.7分，顯示出他的影響力。

瓦蘭邱納斯。 美聯社
瓦蘭邱納斯。 美聯社

雖然國王在交易截止日前引進瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和拉維亞（Jake LaRavia），並擁有萊爾斯（Trey Lyles）作為替補選擇，但球隊本季在沙波尼斯缺陣的9場比賽中，戰績僅3勝6敗，包括本月初因左腿筋拉傷缺席的6場比賽。因此，即便瓦藍邱納斯在場均19.5分鐘內仍能貢獻9.5分、8.1籃板、2.3助攻，但國王仍難以完全填補薩博尼斯留下的空缺。

對於沙波尼斯的傷勢，隊友拉文強調，「我們當然希望他能快點回來，但最重要的是確保他不會過早復出影響健康，因為到了季後賽，我們真的需要他。」隨著例行賽進入最後衝刺階段，國王若想保住附加賽資格，其他球員勢必要在薩博尼斯缺陣期間挺身而出。

Domantas Sabonis 國王

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