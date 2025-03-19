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NBA／批評莫雷「AI建隊」忽略人性 前76人前鋒：我不信任他

聯合新聞網／ 綜合報導
76人隊籃球事務總裁莫雷（右）。 美聯社
76人隊籃球事務總裁莫雷（右）。 美聯社

76人隊籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）以精打計算聞名，經常使用大數據和AI等工具打造球隊，但從沒有拿過冠軍，曾待過76人的前鋒小莫里斯（Marcus Morris）就公開批評莫雷忽略人性。

莫雷擁有西北大學計算機科學學士學位，曾擔任火箭隊總管多年，打造具備爭冠實力的球隊，但2018年西區冠軍賽仍不敵擁有杜蘭特（Kevin Durant）的勇士隊。2020年他辭去火箭隊總管，隨後成為76人隊籃球事務總裁。

不過莫雷始終無法幫76人更進一步，曾在2023-24賽季短暫效力76人的小莫里斯近日在節目上直呼，「我就是不信任他，我感覺他想得太遠，超出籃球怎麼打的範圍。」

小莫里斯對於莫雷大量導入AI和數據組隊的方式，提出質疑，「他理解費城的打球氛圍嗎？知道費城需要什麼樣的球員？應該先了解球隊該如何融合吧！」小莫里斯理解AI對其他領域帶來的影響，但在籃球方面可能沒有效果。

76人

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