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NBA／勇士格林想爭DPOY 巴特勒：他對5歲小孩也討厭被得分

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)防守「字母哥」安戴托昆波(右)。 美聯社
格林(左)防守「字母哥」安戴托昆波(右)。 美聯社

勇士隊今天主場迎戰公鹿隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）輪休，沒想到格林守死「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），幫助勇士以104：93贏球，賽後巴特勒（Jimmy Butler）盛讚格林（Draymond Green）的表現。

安戴托昆波本季投籃命中率逼近6成，場均能得到30.2分；本場比賽由格林主防，16投僅5中，拿下20分。巴特勒稱讚格林，「你真的得佩服他所做的一切，每個回合都全神貫注在防守上，對手只要得分他就會生氣，不只是他負責防守的那個人。他是名人堂等級球員是有原因的，我很尊敬他為這支球隊、為休息室帶來的一切。」

巴特勒接著分享格林的心態，「他一直都是這樣，不只對安戴托昆波。他根本不在乎對手是誰，就算面對5歲小孩，他也討厭被對方得分，而且他也不希望別人幫他守。」

格林生涯8度入選最佳防守陣容，2016-17年更奪下年度最佳防守球員（DPOY），他認為自己今年也有資格角逐，「我很少看見有球員能像我這樣，完全打亂整支球隊的進攻，我百分之百有資格爭取，接下來13場比賽，我會繼續證明這點。」

Draymond Green Giannis Antetokounmpo Jimmy Butler 勇士

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