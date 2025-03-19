快訊

比特犬Lucky安置第2日「情緒變穩定」 飼主未繳20萬罰款也沒探望

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

郭台銘豪宅住處遭丟雞蛋 南投茶農抗議高喊「還我救命錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／籃板助攻再寫勇士新猷 巴特勒：球隊要我做什麼我都做

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒。 法新社
巴特勒。 法新社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖休兵，但「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起球隊，第四節打滿帶動勇士一波跨節16：0強攻，全場更締造24分、10助攻、8籃板的全能數據，除助隊以104：93擊敗公鹿隊，還締造勇士新的隊史紀錄。

根據統計，巴特勒只花17場比賽就達到100籃板和100助攻，是勇士隊史最快，且球隊在他出賽的戰績是15勝2敗，今天第四節的表現更讓教頭柯爾（Steve Kerr）讚不絕口。

柯爾提到，不管巴特勒或老將格林（Draymond Green）今天都扛起球隊，格林成功限制公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），巴特勒則是在第四節接管比賽，勇士一波6分鐘攻勢中，18分裡有15分和巴特勒有關，最後29分裡他得分或助攻的分數也達到23分。

柯爾說：「我們每一波都有他關鍵時刻的發揮。」

上月透過交易來到勇士的巴特勒保釋，在聯盟已經14個球季，「所以我可以說，我知道何時我需要讓隊友都參與進來，我知道哪些時候某些人要去做哪些事、哪些人需要投籃，我認為這就是我的職責所在，將球送到該去的地方。當我需要得分，我也能做到，當我需要站上罰球線，我也能辦到。」

「不管球隊要我做什麼，我就做，我覺得我對這樣的感覺很好，我已經做這樣的工作很長一段時間了。」巴特勒說。

Jimmy Butler 勇士

延伸閱讀

NBA／巴特勒撐起柯瑞休兵空缺 勇士主帥讚：非常強大的武器

NBA／柯瑞休兵巴特勒扛！第四節打滿率勇士獵公鹿

NBA／柯瑞累了勇士不敵殘陣金塊 巴特勒：大家都以為他是超人

NBA／巴特勒強調尚未展現最佳狀態 希望讓隊友參與進攻

相關新聞

NBA／勇士格林想爭DPOY 巴特勒：他對5歲小孩也討厭被得分

勇士隊今天主場迎戰公鹿隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）輪休，沒想到格林守死「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），幫助勇士以104：93贏球，賽後巴特勒（Ji

NBA／籃板助攻再寫勇士新猷 巴特勒：球隊要我做什麼我都做

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖休兵，但「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起球隊，第四...

NBA／批評莫雷「AI建隊」忽略人性 前76人前鋒：我不信任他

76人隊籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）以精打計算聞名，經常使用大數據和AI等工具打造球隊，但從沒有拿過冠軍，曾待過76人的前鋒小莫里斯（Marcus Morris）就公開批評莫雷忽略人性。

NBA／快艇教練團出現傷病潮 代理主帥：我們仍團結一心

快艇隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）本月第4度缺席，原因是背部傷勢加劇，月初的3度缺席也是因為背部疼痛而無法到場，後由助理教練蕭（Brian Shaw）代為出戰，取得2勝1敗，分別擊敗國王隊與熱

NBA／巴特勒撐起柯瑞休兵空缺 勇士主帥讚：非常強大的武器

美國職籃NBA金州勇士連2天出賽，今天主場對戰密爾瓦基公鹿，儘管招牌球星柯瑞休兵，但靠著巴特勒攻下24分，率隊以104比...

NBA／快艇壽星祖巴茲「雙20」 攜手雷納德33分退龍頭騎士

在前一場比賽遭到魔術中斷16連勝後，聯盟龍頭騎士隊今天作客快艇隊主場再度踢到鐵板，幾乎是以完整陣容應戰的快艇，今天不僅雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。