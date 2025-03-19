聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／籃板助攻再寫勇士新猷 巴特勒：球隊要我做什麼我都做
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天雖休兵，但「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起球隊，第四節打滿帶動勇士一波跨節16：0強攻，全場更締造24分、10助攻、8籃板的全能數據，除助隊以104：93擊敗公鹿隊，還締造勇士新的隊史紀錄。
根據統計，巴特勒只花17場比賽就達到100籃板和100助攻，是勇士隊史最快，且球隊在他出賽的戰績是15勝2敗，今天第四節的表現更讓教頭柯爾（Steve Kerr）讚不絕口。
柯爾提到，不管巴特勒或老將格林（Draymond Green）今天都扛起球隊，格林成功限制公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），巴特勒則是在第四節接管比賽，勇士一波6分鐘攻勢中，18分裡有15分和巴特勒有關，最後29分裡他得分或助攻的分數也達到23分。
柯爾說：「我們每一波都有他關鍵時刻的發揮。」
上月透過交易來到勇士的巴特勒保釋，在聯盟已經14個球季，「所以我可以說，我知道何時我需要讓隊友都參與進來，我知道哪些時候某些人要去做哪些事、哪些人需要投籃，我認為這就是我的職責所在，將球送到該去的地方。當我需要得分，我也能做到，當我需要站上罰球線，我也能辦到。」
「不管球隊要我做什麼，我就做，我覺得我對這樣的感覺很好，我已經做這樣的工作很長一段時間了。」巴特勒說。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言