NBA／快艇教練團出現傷病潮 代理主帥：我們仍團結一心

快艇隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）本月第4度缺席，原因是背部傷勢加劇，月初的3度缺席也是因為背部疼痛而無法到場，後由助理教練蕭（Brian Shaw）代為出戰，取得2勝1敗，分別擊敗國王隊與熱火隊，敗於鵜鶘隊。

快艇助理教練蕭代掌兵符，帶領快艇力退東區龍頭騎士。 路透

蕭今日賽前受訪時說道：「我們教練團同樣團結一心。」表示雖然大家只是透過電話而非當面交流，但還是能交流想法，也能找出對彼此最好的策略，並且輔助球員們打出好表現，「我們是不同的人，但他相信我的直覺與對比賽的解讀。」

泰隆魯並非快艇教練團唯一缺席的，另一名助理教練小范甘迪（Jeff Van Gundy）也因家人身體健康狀況告假。今天這場賽事最終快艇以132：119力退騎士隊，讓騎士苦吞2連敗，這是騎士自1月25日3連敗後，首次吞下2連敗。