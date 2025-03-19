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NBA／快艇壽星祖巴茲「雙20」 攜手雷納德33分退龍頭騎士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今日壽星祖巴茲（Ivica Zubac）豪取28分、20籃板，重挫騎士禁區，幫助快艇以132：119賞給騎士本季第3度連敗。 路透
今日壽星祖巴茲（Ivica Zubac）豪取28分、20籃板，重挫騎士禁區，幫助快艇以132：119賞給騎士本季第3度連敗。 路透

在前一場比賽遭到魔術中斷16連勝後，聯盟龍頭騎士隊今天作客快艇隊主場再度踢到鐵板，幾乎是以完整陣容應戰的快艇，今天不僅雷納德（Kawhi Leonard）拿下平賽季最高的33分，今日壽星祖巴茲（Ivica Zubac）也豪取28分、20籃板，重挫騎士禁區，幫助快艇以132：119賞給騎士本季第3度連敗，快艇則是收下4連勝。

本季核心陣容受到傷勢侵襲的快艇，近日傷兵陸續歸隊，球隊一哥雷納德狀態也持續回升，讓賽季前段一人苦撐大局的哈登（James Harden）獲得喘息空間，在今天出戰騎士的比賽中，哈登全場雖然有22分進帳，但三分球11投僅2中，但這次輪到隊友挺身相助。

來訪的騎士今天首節就狂轟45分，不過接下來三節快艇在雷納德與波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）領軍下急起直追，雷納德今天以高效率的19投12中，其中包括三分球6投5中轟下33分外帶7籃板、4助攻、4抄截，至於波格丹諾維奇更是以8投8中，包括三分球4投4中的表現拿下20分外帶7助攻，頂上哈登手感不佳的缺口。

此外，今天迎接28歲生日的快艇中鋒祖巴茲，更是在第四節對騎士禁區造成重傷害，單節個人就抓下包括3個進攻籃板在內的8籃板，並兩度轟炸籃框，個人全場進帳28分外帶20籃板，還讓騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）全場僅有8分進帳，成為快艇另外一大贏球功臣，最終快艇就以13分差距擊敗騎士，收下4連勝，與西區第7名的灰狼僅剩半場勝差。

騎士今天則以史特魯斯（Max Strus）投進5顆三分球拿下24分最佳，米契爾（Donovan Mitchell）雖然也有18分、11助攻進帳，但出手18次僅命中5球，而兩隊最大的差距仍在於籃板表現，今天快艇全場共抓下49個籃板，比騎士多出整整20個。

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