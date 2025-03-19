NBA／柯瑞休兵巴特勒扛！第四節打滿率勇士獵公鹿

勇士隊今天在當家球星柯瑞（Stephen Curry）休兵下，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起球隊，第四節打滿帶動勇士一波跨節16：0強攻，全場也繳出24分、10助攻、8籃板的全能數據，包括11罰全命中，助隊擺脫公鹿隊糾纏，以104：93止敗。

勇士昨天敗給少了3大先發的金塊隊，尋求8連勝失利，今天柯瑞又休兵，不過在巴特勒和格林（Draymond Green）領軍下限制公鹿上半場進攻，半場取得58：44領先。

最多落後17分的公鹿第三節打出一波14：0猛攻，包括庫茲瑪（Kyle Kuzma）連飆3記三分彈，B.洛培茲（Brook Lopez）也贊助一球，讓公鹿將分數追近到60：62，里拉德三分球也破網後公鹿更以65：64超前，1分20秒庫明加（Jonathan Kuminga）還領到一級惡意犯規，不過有巴特勒第三節末的3罰得手，讓勇士帶著78：76領先進入決勝節。

巴特勒第四節首次出手不但飆進外線還造成波特（Kevin Porter Jr.）犯規，他罰球得手後又單打成功，希爾德（Buddy Hield）再飆進外線，勇士打出一波跨節16：0攻勢，要回86：76的兩位數優勢。公鹿在里拉德（Damian Lillard）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍追分下縮小差距到93：96，但傷後回歸的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）連飆2記重要外線，助隊以104：93收下勝利。

除第四節打滿的巴特勒有「雙10」表現，因下背部傷勢連續缺席5場的波傑姆斯基復出首戰就貢獻4記三分球在內的17分，希爾德三分球6投4中挹注15分；公鹿以庫茲瑪22分最佳，安戴托昆波20分、9籃板，里拉德18投僅6中拿16分。

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pic.twitter.com/RPAGAltRlA — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年3月19日