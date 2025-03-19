NBA／波波維奇復原「超前進度」 中風後首度現身激勵馬刺球員

馬刺隊76歲傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）本季因中風卸下兵符，日前更宣布本季不會回歸球場，不過3周前他出現在馬刺訓練場館，且復原狀況「超前進度」，儘管仍沒回歸時間點，仍為馬刺團隊帶來正面消息。

波波維奇這次露面，是去年11月初後第一遭，他的移動仍有些緩慢、動作更謹慎，但仍是馬刺成員熟悉的波波維奇，他也讓球員明白，自己仍有關注馬刺的比賽。

強森（Keldon Johnson）透露，當波波維奇走進場時，每個人瞬間安靜，「這是波波維奇一貫做法。顯然他還在復原中，但他仍會罵人，像說『你們要防守、你們要搶籃板』。」強森提到，波波維奇真的有在看比賽，因為都能說出具體狀況，這對球員來說意義重大。

「這就是我們所需的，我能感受他帶來的生命力，那種火花，這是我們熟悉也喜愛的波波維奇，他參加了那次的會議，他就是這樣的人，這就像他不曾錯過什麼事。」

根據巴恩斯（Harrison Barnes）說法，波波維奇的復原狀況良好，且「超前進度」，但不代表接近回歸，馬刺老教頭已經宣布本季不會回歸，夏季狀態也是未知。有消息來源表示，本季不會回歸是波波維奇的決定。