NBA／菜鳥射手飆20分寫紀錄 綠衫軍雙探花缺陣照贏籃網

塞爾蒂克隊今天在雙探花連線泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）皆缺陣的情況下於主場迎戰籃網隊，不僅波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）火力全開攻下25分，替補上陣的新秀謝爾曼（Baylor Scheierman）更是猛轟6顆三分球拿下20分，幫助塞爾蒂克以104：96拿下賽季第50勝。

衛冕軍塞爾蒂克儘管本賽季在戰績榜上一路緊追在騎士與雷霆之後，不過依舊展現傲人的團隊戰力，讓他們的衛冕之路依舊被看好，而今天在陣中兩大球星泰托姆、布朗同時缺陣的情況下，塞爾蒂克雖然在上半場一路落後給籃網，但下半場成功逆轉戰局，並且靠著波爾辛吉斯在比賽最後38秒的關鍵空接灌籃，幫助塞爾蒂克奠定勝基，成為本季第3支奪下50勝的球隊。

塞爾蒂克今天以波爾辛吉斯攻下25分、13籃板、3阻攻表現最佳，至於雙衛哈勒戴（Jrue Holiday）與懷特（Derrick White）則分別有12分、8助攻與18分、4助攻進帳，而去年選秀會以首輪第30順位加入的新秀謝爾曼更是打出生涯代表作，出賽16分鐘就猛轟6顆三分球拿下20分，與投進3顆三分球的普里查德（Payton Pritchard）攜手扮演綠衫軍救火隊。

對於今天球隊不僅先發有好表現，替補的謝爾曼更是成為聯盟史上首位出賽不到20分鐘就拿下20分且命中6顆以上三分球的新秀，讓塞爾蒂克又多一名可用之兵，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「今晚他幫我們改變了比賽，在我們休息室裡面有一半的球員都和他曾處在同樣的處境，包括懷特、提爾曼（Xavier Tillman）、柯內特（Luke Kornet）和克塔（Neemias Queta）。」

談到塞爾蒂克在今天完成隊史第37度的單賽季50勝，波爾辛吉斯也喊話，要在剩餘的13場比賽全都拿下勝利，「或許我們應該贏下接下來的13場比賽，以63勝為例行賽結尾，首先我們希望接下來客場之旅能夠先拿下6連勝。」