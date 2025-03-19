NBA／面對殘陣76人 雷霆預告亞歷山大在內3大將都缺陣

穩居西區龍頭的雷霆隊，明天將面對兩大主將都報銷的76人隊，雷霆直接宣布3名主將將休兵，包括本季MVP大熱門亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），這僅僅是亞歷山大第3場缺席。

雷霆宣布，威廉斯（Jalen Williams）和多特（Lu Dort）都因髖部傷勢，明天不會上陣，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）和華勒斯（Cason Wallace）分別因背傷和肩傷列入出賽成疑名單。

多特前天出戰公鹿隊的比賽就已缺席，威廉斯更是從美國時間11日出戰金塊隊後就沒再上陣。

雷霆本月出戰拓荒者隊時已經出現過讓先發全部休兵的情形，讓聯盟都啟動調查。

亞歷山大本季已經出賽66場，達到65場的個人獎項出賽標準，明天缺席完全不影響角逐年度MVP的資格。且相較76人兩大主將喬治（Paul George）和安比德（Joel Embiid）都已「關機」，球隊排名落居東區後段班，雷霆目前56勝12敗戰績只落後聯盟龍頭騎士隊半場，領先西區第2的火箭隊更有12.5場勝差。