NBA／海景第一排觀戰爆吐使比賽中斷 知名男星：有吐就會贏

昨天尼克隊在主場麥迪遜廣場花園以116：95力退來訪的熱火隊，曾參與8季《週六夜現場》，同時也是尼克鐵粉的知名喜劇演員摩根（Tracy Morgan）也在場邊觀戰，但比賽中途摩根疑似食物中毒，在場邊「爆吐」，導致賽事一度中斷。

身為超級粉絲，摩根時常到場支持尼克，昨日的賽事他坐在第1排觀賽，不料在第3節還剩下約6分鐘時，摩根面露不適，接著便在場邊嘔吐，比賽也因此中斷10多分鐘，最終摩根在工作人員的協助下坐上輪椅離場。

Pray for Tracy Morgan! He had to be wheel-chaired out of Madison Square Garden tonight after throwing up while sitting court-side at the Knicks game... hope he’s ok. https://t.co/OySGQs5h4e — DJ Kam Bennett (@KameronBennett) 2025年3月18日

影片剛曝光時，網友還以為是摩根喝多了才嘔吐，但後續摩根在個人IG發表聲明，除了向粉絲表示自己沒有大礙之外，也澄清自己是因為食物中毒才嘔吐，「謝謝大家的關心，我現在很好，醫生說我只是食物中毒，謝謝麥迪遜廣場花園的工作人員幫我清潔乾淨！」

另外，摩根也打趣表示，目前在他在場邊嘔吐的狀況下，尼克的勝率是百分百，「或許季後賽我應該再『爆發』一次。」文末他也標註「#goknicks」，以表對尼克的支持。