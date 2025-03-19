NBA／「歐尼醬」莫蘭特化身英文老師 河村勇輝：他教我一些髒話

曼菲斯灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）除了在球場上指導隊友，還化身日籍後衛河村勇輝的「英語老師」，不過他的教學內容卻相當有趣，甚至包含了一些「不太適合在正式場合使用」的詞彙。

近日，河村勇輝接受CNN採訪時，談到自己挑戰NBA的適應過程。他透露，莫蘭特不僅指導他的籃球技巧，還幫助他學習英語，只是某些詞彙似乎有點「不太適合」。

「莫蘭特就像我的大哥一樣，」河村勇輝笑著說，「他教我籃球技巧，也教我英語。嗯……有時候他還會教我一些髒話。」

當記者好奇他最近學了哪些詞彙時，河村勇輝略顯猶豫地說道：「我不確定這個詞能不能用……像是「type s___」 這種。」也讓人不禁好奇莫蘭特到底都教了他哪些「不方便公開放送」的詞語。

河村勇輝與莫蘭特。 路透社

除了語言學習外，河村勇輝還透露，他的零食儲備經常成為隊友「掠奪」的對象，尤其是莫蘭特和小皮本（Scotty Pippen Jr.）。

「莫蘭特超愛Poifull果汁軟糖，他真的吃超多。」河村勇輝說，「但小皮本更誇張，他特別喜歡「巧克力蘑菇山」 ，而且我們的置物櫃就在旁邊，他常常偷拿我的零食。」

挾著在世界盃和奧運的搶眼表現，身高僅172公分的河村勇輝毅然決然放棄在日本職籃的一切，全心前往美國追夢，獲得灰熊一紙雙向合約，引發巨大關注。

儘管礙於身高劣勢，河村勇輝僅代表灰熊出賽20場，上場時間合計63分鐘，留下24分14助攻7籃板1抄截的數據，但憑藉幾次亮眼的比賽片段，在社群媒體上廣為流傳，得到許多球迷喜愛。河村勇輝表示，自己正在努力適應美國的籃球文化，也很享受在曼菲斯的生活。

「在美國，我擁有許多重要的隊友和朋友，和他們一起生活真的很棒，」河村勇輝說。