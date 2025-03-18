快訊

壯大版圖！玉山金斥資27億元 買下保德信投信91.2%股權

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

NBA／約柯奇潛能極限未完全釋放？同胞射手：他還能再升級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇過去4年贏得3次年度MVP。 路透社
約柯奇過去4年贏得3次年度MVP。 路透社

丹佛金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）本季持續展現MVP級別的統治力，甚至多項數據都創下生涯新高，雖然面臨亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強力競爭，約柯奇仍有機會贏得生涯第4座年度MVP。

不過約柯奇的塞爾維亞同胞、目前效力快艇的射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）卻認為，剛滿30歲的約柯奇身上潛能仍未完全釋放，天花板仍未達到極限，未來還有可能持續進化。

「他持續證明，即使你已經是最強的，拿下過三次MVP，甚至是NBA冠軍，你仍然可以變得更好。」波格丹諾維奇說道，「你總能在比賽中進一步精進自己的技術，讓自己變得更強。真正的競爭其實是與自己對抗。」

「他持續證明，即使你已經是最強的，拿下過三次MVP，甚至是NBA冠軍，你仍然可以變得更好。」波格丹諾維奇說道，「你總能在比賽中進一步精進自己的技術，讓自己變得更強。真正的競爭其實是與自己對抗。」

他進一步表示：「約柯奇已經把籃球的標準提高到另一個層次，他的穩定性令人難以置信。我希望，也真心相信，他今年會再度贏得MVP。」

數據顯示，約柯奇目前正迎來生涯最佳賽季，場均可繳出29.1分、12.8籃板、10.3助攻、1.8抄截的驚人大三元數據，累積29次大三元，投籃命中率高達57.5%，三分命中率41.3%。

相關新聞

NBA／柯瑞累了勇士不敵殘陣金塊 巴特勒：這是我的責任

勇士隊今天在主場迎戰3名主力缺陣的金塊隊，沒想到當家球星柯瑞（Stephen Curry）失常，終場以105：114爆冷輸球。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受訪時直言，要保護疲勞的柯瑞。

NBA／約柯奇潛能極限未完全釋放？同胞射手：他還能再升級

丹佛金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）本季持續展現MVP級別的統治力，甚至多項數據都創下生涯新高，雖然面臨亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強力競爭，約柯奇仍有機

NBA／「溫良恭儉讓」差點破功！灰狼康利不滿判決 險吞生涯首T

一直以來都是「溫良恭儉讓」的灰狼老臣康利（Mike Conley），生涯至今18個賽季、打過1159場比賽都沒有被吹過技術犯規，但在今天延長賽飲恨敗給溜馬的比賽中卻差點破功！ 在第三節最後一波進

NBA／勇士不敵殘缺金塊吞對戰9連敗 柯爾：對方贏球實至名歸

丹佛金塊今天儘管約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）都沒打，靠著葛登（Aaron Gordon）攻下個人本季新高38分，加上衛斯特布魯克（Russell Westbro

NBA／開打不到1分鐘成傷兵 鵜鶘大將墨菲肩傷整季報銷

今年打出突破賽季的鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III），賽季卻提前結束，今天球隊不但以81：127敗給活塞隊，先...

NBA／湖人、馬刺末節爆衝突 唐西奇準大三元領軍2連勝

在前一場比賽順利終止連敗後，湖人隊今天繼續在主場迎戰馬刺隊，在最多28分領先的情況下，末節一度被馬刺追到僅剩12分差距，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。