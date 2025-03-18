NBA／約柯奇潛能極限未完全釋放？同胞射手：他還能再升級

丹佛金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）本季持續展現MVP級別的統治力，甚至多項數據都創下生涯新高，雖然面臨亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強力競爭，約柯奇仍有機會贏得生涯第4座年度MVP。

不過約柯奇的塞爾維亞同胞、目前效力快艇的射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）卻認為，剛滿30歲的約柯奇身上潛能仍未完全釋放，天花板仍未達到極限，未來還有可能持續進化。

「他持續證明，即使你已經是最強的，拿下過三次MVP，甚至是NBA冠軍，你仍然可以變得更好。」波格丹諾維奇說道，「你總能在比賽中進一步精進自己的技術，讓自己變得更強。真正的競爭其實是與自己對抗。」

「他持續證明，即使你已經是最強的，拿下過三次MVP，甚至是NBA冠軍，你仍然可以變得更好。」波格丹諾維奇說道，「你總能在比賽中進一步精進自己的技術，讓自己變得更強。真正的競爭其實是與自己對抗。」

他進一步表示：「約柯奇已經把籃球的標準提高到另一個層次，他的穩定性令人難以置信。我希望，也真心相信，他今年會再度贏得MVP。」

數據顯示，約柯奇目前正迎來生涯最佳賽季，場均可繳出29.1分、12.8籃板、10.3助攻、1.8抄截的驚人大三元數據，累積29次大三元，投籃命中率高達57.5%，三分命中率41.3%。