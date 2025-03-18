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NBA／「溫良恭儉讓」差點破功！灰狼康利不滿判決 險吞生涯首T

聯合新聞網／ 綜合外電報導
康利進入聯盟至今仍未吞下技術犯規。 路透社
康利進入聯盟至今仍未吞下技術犯規。 路透社

一直以來都是「溫良恭儉讓」的灰狼老臣康利（Mike Conley），生涯至今18個賽季、打過1159場比賽都沒有被吹過技術犯規，但在今天延長賽飲恨敗給溜馬的比賽中卻差點破功！

在第三節最後一波進攻中，康利突破拋投卻被布萊恩封阻，當下康利認為這球疑似被干擾「Goaltending」，應該判球進算；不過裁判並未響哨，這讓康利高舉雙手氣憤跳腳。

按照裁判一直以來對於球員抗議哨音不公的「敏感態度」，康利如此大動作的抗議很可能因此吞下生涯第一次技術犯規，不過所幸裁判還是「敬老尊賢」，放過他一馬，也讓康利的完美紀錄得以延續。

賽後康利笑著說那一球沒有響哨，讓他差點就要失控。「我差點就被吹了技術犯規，雖然我認為那應該就是一次進球干擾。如果真的不是，可能就是我誤判了。」

事實上，若從後續幾個角度觀看，康利這球確實是有機會被判進算，而灰狼最終就剛好輸了2分。

目前聯盟現役球員中，除了康利外，只有巫師隊的波格登（Malcolm Brogdon）還沒有吞過技術犯規（至少出賽時間達到13000分鐘）。康利更是累積出賽超過36000分鐘，超過波格登2倍之多。

康利展現了冷靜的一面，不過中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）可就沒那麼忍氣吞聲，為了幫康利出氣直接狠狠肘擊了奈哈德，導致第三節才進行沒多久就被驅逐出場，這對灰狼的防線造成不小影響。

另一方面，康利也認為球隊有點太過依賴愛德華（Anthony Edwards），導致他在比賽後段顯得疲憊，應該要讓更多人去分擔進攻重任。

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