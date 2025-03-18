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NBA／柯瑞累了勇士不敵殘陣金塊 巴特勒：這是我的責任
勇士隊今天在主場迎戰3名主力缺陣的金塊隊，沒想到當家球星柯瑞（Stephen Curry）失常，終場以105：114爆冷輸球。「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受訪時直言，要保護疲勞的柯瑞。
柯瑞剛過37歲生日，本場比賽柯瑞21投6中，只得到20分7助攻，發生7次失誤。巴特勒則繳出23分8籃板6助攻，外帶2抄截1火鍋的全能表現。
勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時直呼柯瑞累壞了，「他已經扛我們1個多月了。」柯爾還說明天背靠背賽程交手公鹿隊，可能會讓柯瑞休息。
當被問到柯瑞疲勞的狀況，巴特勒表示，「這是我的責任，也是整隊的責任，我們要為他分擔一些壓力。大家都以為他是超人，但事實上他並不是，他是我們的領袖，必須時刻保護他。」
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