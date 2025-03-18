NBA／勇士不敵殘缺金塊吞對戰9連敗 柯爾：對方贏球實至名歸
丹佛金塊今天儘管約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）都沒打，靠著葛登（Aaron Gordon）攻下個人本季新高38分，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳出12分、12籃板、16助攻大三元演出，率隊以114比105擊敗金州勇士，中斷勇士7連勝。
金塊今天客場挑戰由柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，迎接4天內第3場比賽，約柯奇、穆雷、布勞恩（ChristianBraun）3名主力都因傷缺陣，
金塊由葛登扛起進攻重任，不僅前2節多次上演暴扣戲碼，也展現外線投射能力，3投2中，率隊上半場打完以62比50領先，且第三節手感依舊火燙，4投全中、單節獨攬12分，幫助球隊依舊維持雙位數領先。
巴特勒（Jimmy Butler）決勝節飆進三分球，率領勇士吹起反攻號角，加上倒數6分48秒靠著柯瑞2罰全中，一度追成僅剩3分差。
金塊的葛登再度挺身而出，開啟一波6比0攻勢，加上衛斯特布魯克投進三分，更是穩定軍心。
葛登今天投進4顆三分球、轟下個人本季新高38分，而衛斯特布魯克拿下12分、12籃板、16助攻，達成個人本季第4次大三元、位居聯盟第8，同時也是生涯第203次，持續在歷史大三元排行榜保持領先。
至於勇士以巴特勒23分最佳，柯瑞雖拿下20分、7助攻，但也發生多達7次失誤，而格林（Draymond Green）貢獻10分、6籃板，並達成生涯例行賽6000顆籃板里程碑。
勇士無緣8連勝，且全隊出現多達20次失誤，吞下對戰金塊9連敗，這也是總教練柯爾（Steve Kerr）自2014-15年賽季執教勇士以來，面對同一對手所遭遇的最長連敗紀錄。
柯爾表示，球隊一開始就表現不好，始終沒有找到節奏，對手表現很出色，「他們贏球是實至名歸，我們不配獲得勝利，表現得太差了。」
談到柯瑞的表現，柯爾透露，「柯瑞已經筋疲力盡，他在最近幾場的比賽中已經很疲累，有可能會缺席明天對公鹿的背靠背比賽。」
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