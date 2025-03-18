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NBA／開打不到1分鐘成傷兵 鵜鶘大將墨菲肩傷整季報銷
今年打出突破賽季的鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III），賽季卻提前結束，今天球隊不但以81：127敗給活塞隊，先發大將墨菲還傷到右肩，經MRI檢查確認右肩盂唇撕裂，賽季提前報銷。
意外發生在開賽不到1分鐘，墨菲在爭球過程中跌倒，右手臂被夾在活塞前鋒湯普森（Ausar Thompson）雙腿間，當下就躺在球場上哀嚎，之後直接回到休息室，只留下出賽1分鐘、1失誤的紀錄，最終球隊吞下近8戰的第7敗。
鵜鶘表示，將在適當時間更新墨菲狀態。
2021年加入NBA的墨菲，今年打出職業賽季4年最佳表現，場均21.2分和上季相較足足多了6.4分，5.1籃板和3.5助攻也是生涯最佳，不過球隊本季只打出18勝51敗戰績，例行賽只剩下13場比賽確定無緣季後賽。
墨菲去年夏天剛和鵜鶘續約，新合約是4年1.12億美元，代表他將續披鵜鶘戰袍到2028到29賽季。
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