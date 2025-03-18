快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人、馬刺末節爆衝突 唐西奇準大三元領軍2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(中)。 路透
唐西奇(中)。 路透

在前一場比賽順利終止連敗後，湖人隊今天繼續在主場迎戰馬刺隊，在最多28分領先的情況下，末節一度被馬刺追到僅剩12分差距，不過關鍵時刻唐西奇（Luka Doncic）與文森（Gabe Vincent）接連搶分，最終以125：109擊敗馬刺，收下2連勝。

湖人在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣的情況下迎戰馬刺，上半場在唐西奇穿針引線下展現多點開花的攻勢，不僅自己拿下16分，里夫斯、肯奈特（Dalton Knecht）也都有雙位數得分，上半場打完已經取得14分領先。

第三節湖人在里夫斯單節12分挹注下，持續將領先優勢擴大到28分，但該節末段一路落後的馬刺突然發力，最後2分21秒到第四節11分19秒間，打出15：0反擊攻勢，重新回到戰局中。

在第四節剩下6分27秒時，湖人范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與索漢（Jeremy Sochan）爆發衝突，范德比爾特在防守過程中兩度出手推了索漢，儘管裁判哨聲響起，但索漢仍不滿地將球砸向范德比爾特，他出手再度推了索漢，雙方球員也一擁而上，最終兩人都遭到驅逐出場。

在衝突事件後，湖人找回攻守節奏，唐西奇兩度切入得手後，文森也補進一記致命三分球，加上手感最火燙的里夫斯（Austin Reaves）完成高難度上籃，幫助湖人將差距擴大到18分，在勝負底定的情況下換上布朗尼（Bronny James），三分線外再補進一記冷箭，讓湖人球迷都為他歡呼，最終湖人以16分差距收下2連勝。

唐西奇攻下21分、14助攻、9籃板準大三元，收下個人對戰馬刺13連勝，里夫斯則有30分，馬刺則以卡瑟爾（Stephon Castle）23分最佳。 

Luka Doncic 湖人 馬刺

延伸閱讀

NBA／唐西奇交易餘波未平 獨行俠悍將厭倦球迷抗議聲浪

NBA／飆33分助湖人中止4連敗 唐西奇：感覺愈來愈好

NBA／唐西奇45分白搭 公鹿4人得分破20分賞湖人3連敗

NBA／只獲得4罰對裁判哨音失望 唐西奇喊不公平

相關新聞

NBA／爆冷！金塊少約柯奇等3大先發 竟斷勇士7連勝

金塊隊今天客場挑戰近況正好的勇士隊，兩位主將約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）和先發的...

NBA／湖人、馬刺末節爆衝突 唐西奇準大三元領軍2連勝

在前一場比賽順利終止連敗後，湖人隊今天繼續在主場迎戰馬刺隊，在最多28分領先的情況下，末節一度被馬刺追到僅剩12分差距，...

NBA／熱火吞近17年首度8連敗 教頭直言還找不到解答

熱火隊在今年交易大限將燙手山芋巴特勒（Jimmy Butler）送往勇士隊後，下半季戰績卻跌落谷底，今天出戰尼克隊的比賽...

NBA／開打不到1分鐘成傷兵 鵜鶘大將墨菲肩傷整季報銷

今年打出突破賽季的鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III），賽季卻提前結束，今天球隊不但以81：127敗給活塞隊，先...

NBA／年薪差喬治10倍！交易後變身得分機器 葛萊姆斯：在費城很開心

季中交易被獨行俠揮棄的葛萊姆斯（Quentin Grimes），在費城無大將的情況下，成了球隊最猛得分利器，繼先前狂砍44分扳倒勇士之後，葛萊姆斯今天又轟進8記三分球飆出新高46分，差點摧毀火箭的連勝

NBA／史密斯「關鍵罰失」 助火箭完成對76人25分逆轉秀

火箭隊今天在主場面對核心陣容全面缺陣的76人隊，一度以25分落後給對手，不過第四節最後56秒狂追8分扳平戰局，包括史密斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。