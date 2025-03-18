NBA／年薪差喬治10倍！交易後變身得分機器 葛萊姆斯：在費城很開心

季中交易被獨行俠揮棄的葛萊姆斯（Quentin Grimes），在費城無大將的情況下，成了球隊最猛得分利器，繼先前狂砍44分扳倒勇士之後，葛萊姆斯今天又轟進8記三分球飆出新高46分，差點摧毀火箭的連勝之路。

這場比賽葛萊姆斯的得分、籃板、三分命中數全部創下生涯新高，自從轉戰三劍客先後出狀況的76人，葛萊姆斯可說是徹底解放，過去9場比賽他有7場至少拿到25分，場均得分突破27分。

對比拿著天價合約加入卻提前關機的喬治（Paul George），球迷網友也忍不住拿兩人表現出來嘲諷。葛萊姆斯在76人短短生涯已經5場破30分，而喬治僅有3次，而他本季年薪逼近5000萬美元，葛萊姆斯只有435萬美元，相差10倍之多。

Huge night for Quentin Grimes despite the loss!



🔥 46 PTS

🔥 13 REB

🔥 8 3PM



He's averaging 32.6 PPG over his last 5. pic.twitter.com/r5JydH4YRq — NBA (@NBA) 2025年3月18日

「76人給了我很多持球空間和上場機會，得以發揮我的比賽風格，讓我打得更有信心。」葛萊姆斯說。

葛萊姆斯先前接受採訪表示自己完全沒有想過會被獨行俠交易，「那一天真的很瘋狂，我完全沒想到交易會發生。我當時人就在費城，然後我被交易到這座城市的球隊，而且還是我們即將要對戰的球隊。就某種意義上說，一切都很巧合，但結果來看對我是一件好事。」

雖說沒想到自己會成為交易目標，但葛萊姆斯也透露，當唐西奇（Luka Doncic）被送走後，任何人變成交易籌碼也不算意外了。「我覺得當我們看到唐西奇被交易後，我們所有人似乎都變成了交易籌碼，所以當我們看到那筆交易發生時，我的心態就是要做好準備，調整好狀態，隨時上場。我當時剛訓練完回去，就接到了交易的電話，所幸一切安排都很順利。」

葛萊姆斯今夏將成為受限自由球員，未來動向難說，但他表示自己很享受在費城的日子。「我在費城真的很開心。之後進入休賽季，我相信一切都會水到渠成。」