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NBA／熱火吞近17年首度8連敗 教頭直言還找不到解答

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克創下隊史近30年來首度橫掃熱火的紀錄。 法新社
尼克創下隊史近30年來首度橫掃熱火的紀錄。 法新社

熱火隊在今年交易大限將燙手山芋巴特勒（Jimmy Butler）送往勇士隊後，下半季戰績卻跌落谷底，今天出戰尼克隊的比賽中，雖一度取得13分領先，不過下半場遭逆轉，最終以95：116吞下近17年首度8連敗，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）直言，對球隊當前困境還找不到解答。

熱火今天作客尼克主場，開賽後就在羅賓森（Duncan Robinson）連續投進三分球領軍下打出12：0的攻勢，讓近期連敗不止的熱火有了好的開局，首節打完熱火也還以11分領先尼克。

不過第二節尼克球員隨即作出回應，尤其是中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在該節開打後不久個人連得15分，幫助尼克一度逆轉戰局，尼克更在易籃後於第三節單節猛轟41分，反觀熱火卻突然出現攻勢斷電的狀況，連續兩節加起來合計僅拿下35分，其中上半場手感火燙的赫洛（Tyler Herro）到下半場更是瞬間神隱，讓尼克就此揚長而去，最終尼克就以21分差距擊敗熱火

尼克今天以布里吉斯（Mikal Bridges）攻下28分表現最佳，唐斯則有23分進帳，至於哈特（Josh Hart）更是僅花三節就拿下12分、13籃板、11助攻，成為尼克隊史首位出賽僅不到30分鐘就拿下大三元的球員，也是隊史首位單賽季就拿下8次大三元的球員，幫助尼克創下隊史近30年來首度橫掃熱火的紀錄。

熱火總教練史波史特拉。 路透社
熱火總教練史波史特拉。 路透社

熱火則是以羅賓森攻下22分最佳，赫洛雖然有20分進帳，但下半場僅拿下4分，熱火也吞下近17年來首度的8連敗，也是史波史特拉（Erik Spoelstra）執掌兵符以來最長的連敗，讓他賽後直言，「我們都在面對考驗，包括我在內沒有人能置身事外，我認為這支球隊目前還沒有找到解答，必須要做得更好。」

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