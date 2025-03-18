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NBA／托平延長賽逆轉三分彈 殘陣溜馬終結灰狼8連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
托平上演致命一擊。 法新社
托平上演致命一擊。 法新社

連勝氣勢高昂的灰狼今天在「背靠背」主場作戰遭遇殘缺溜馬的強力挑戰，第四節最後時刻追平比分逼進延長；延長賽中又在領先5分優勢下連續被轟進2記三外線，雖然愛德華（Anthony Edwards）隨即靠著兩罰搶回領先，但托平（Obi Toppin）剩下3.5秒底線砍進神仙般的逆轉三分彈，里德（Naz Reid）最後一擊失手，灰狼以130比132飲恨。

灰狼終結近期8連勝，無緣挑戰隊史在2001-02年賽季創下的最長11連勝紀錄；不過這已經是他們21年來最長連勝表現。

溜馬主力哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、席亞康（Pascal Siakam）、透納（Myles Turner）等都未出賽，致勝功臣托平19投12中包含7記三分球，攻下全隊最高34分，外加10籃板。

馬瑟倫（Bennedict Mathurin）拿下22分；替補後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）在第四節最後4.6秒突破禁區投進追平分，讓溜馬得以續命，他繳出11分13助攻雙十演出。溜馬全隊共8人得分雙位數，轟進17記三分球，帶給灰狼防線不小壓力。

昨天狂砍41分的愛德華，獲選上周西區最佳球員，今天他又飆進38分，但24投9中，其中三分球更是11投1中，手感明顯受到連續出賽影響。里德21分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）19分，藍道（Julius Randle）17分。

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