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NBA／獨行俠戴維斯堅持不關機！下放發展聯盟為復出做準備
傷兵滿營的獨行俠隊終於看到一絲曙光，今天宣布將禁區大將戴維斯（Anthony Davis）送去發展聯盟的德克薩斯傳奇隊（Texas Legends）訓練，並參與5對5對抗，為回歸做準備。
上月初透過驚天交易從湖人轉戰獨行俠的戴維斯，處女秀繳出26分、16籃板、7助攻和3阻攻的全方位數據，但只出賽31分鐘就成傷兵，左內收肌拉傷讓他一缺席就超過一個月。
根據美國《ESPN》報導，有休息來源透露，有許多討論是否讓戴維斯直接「關機」，但這位10度入選全明星賽的球星堅持回歸。
因腳踝扭傷缺陣7場的獨行俠後衛哈迪（Jaden Hardy），同樣被送去傳奇隊，為復出暖身。
目前戰績33勝36敗的獨行俠排在西區第10，近期苦吞3連敗，且現有陣容只有聯盟最低程度的8名球員，雙向合約的球員愛德華（Kessler Edwards）和威廉斯（Brandon Williams）出賽場次又即將達到NBA規定上限，代表的獨行俠又將少2位可用之兵。
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