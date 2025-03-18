快訊

忍住別買！Apple TV 4K傳10月登場 3亮點配AI、暌違3年超值得入手

遭柯建銘嗆「回歸家庭」 盧秀燕回嗆：媽媽原諒你

比特犬究竟會不會打開車窗？日本曾有案例「車子行進中按下按鈕逃跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠戴維斯堅持不關機！下放發展聯盟為復出做準備

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
AD到發展聯盟訓練並參與5對5對抗，為回歸做準備。 美聯社
AD到發展聯盟訓練並參與5對5對抗，為回歸做準備。 美聯社

傷兵滿營的獨行俠隊終於看到一絲曙光，今天宣布將禁區大將戴維斯（Anthony Davis）送去發展聯盟的德克薩斯傳奇隊（Texas Legends）訓練，並參與5對5對抗，為回歸做準備。

上月初透過驚天交易從湖人轉戰獨行俠的戴維斯，處女秀繳出26分、16籃板、7助攻和3阻攻的全方位數據，但只出賽31分鐘就成傷兵，左內收肌拉傷讓他一缺席就超過一個月。

根據美國《ESPN》報導，有休息來源透露，有許多討論是否讓戴維斯直接「關機」，但這位10度入選全明星賽的球星堅持回歸。

因腳踝扭傷缺陣7場的獨行俠後衛哈迪（Jaden Hardy），同樣被送去傳奇隊，為復出暖身。

目前戰績33勝36敗的獨行俠排在西區第10，近期苦吞3連敗，且現有陣容只有聯盟最低程度的8名球員，雙向合約的球員愛德華（Kessler Edwards）和威廉斯（Brandon Williams）出賽場次又即將達到NBA規定上限，代表的獨行俠又將少2位可用之兵。

延伸閱讀

PLG球星戴維斯警局門口弄傷前妻 他喊冤「非暴力之人」仍確定有罪

NBA／獨行俠前景黯淡？傳戴維斯可能選擇提前「關機」

NBA／預言獨行俠將10連敗 湯普森爸：我兒子像在「煉獄」

獨行俠沒了現在又丟了未來 總管哈里森已難撕腦殘標籤

相關新聞

NBA／加入安比德行列 76人宣布喬治「關機」

先是當家中鋒安比德（Joel Embiid）因左膝問題整季報銷，76人隊今天再宣布，「三巨頭」之一的喬治（Paul Ge...

NBA／獨行俠戴維斯堅持不關機！下放發展聯盟為復出做準備

傷兵滿營的獨行俠隊終於看到一絲曙光，今天宣布將禁區大將戴維斯（Anthony Davis）送去發展聯盟的德克薩斯傳奇隊（...

NBA／愛德華單季7次至少40分破灰狼紀錄 生涯首嚐8連勝

不讓勇士專美於前，灰狼今天又在愛德華（Anthony Edwards）狂砍41分的帶領下，在主場以128比102痛宰爵士，取得8連勝，與第6名的勇士已無勝差，僅落後些微勝率。 春風得意的愛德華（

NBA／亞歷山大連續62場至少20分 瞄準布萊恩紀錄

聯盟得分王、也是年度MVP最熱門人選的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），持續可怕飆分秀，繼前一天面對活塞豪取48分之後，今天對上過往交手9戰8敗的「字母哥」安戴托

NBA／前三節領先48連勝遭魔術終結 騎士主帥：記取教訓

美國職籃NBA奧蘭多魔術今天靠著班凱羅攻下24分，加上克里夫蘭騎士最後1分鐘內5次三分球出手都沒進，終場魔術就以108比...

NBA／巴特勒強調尚未展現最佳狀態 希望讓隊友參與進攻

自巴特勒（Jimmy Butler）加盟金州勇士後，球隊整體攻守狀態顯著提升，近期更打出強勢表現。然而，這位35歲的全明星前鋒認為，他在勇士的最佳狀態仍未完全展現。 「我不只是得分手，」巴特勒在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。