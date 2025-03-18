快訊

114學年繁星推薦放榜了！9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

台積電開漲11元再現秒填息 台股早盤漲逾百點

比特犬2度咬傷人！動保處隔11天才重罰 蔣萬安下令要求這件事

NBA／加入安比德行列 76人宣布喬治「關機」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
喬治。 路透
喬治。 路透

先是當家中鋒安比德（Joel Embiid）因左膝問題整季報銷，76人隊今天再宣布，「三巨頭」之一的喬治（Paul George）因左膝接受注射治療，將缺席本季剩餘的例行賽賽程。

34歲的喬治過去一周持續諮詢醫生，尋找治療腹股溝和膝蓋傷勢的最佳方案；他近一個月多次受傷，還有消息來源指出，明星賽前的前5場比賽，他都是注射止痛藥再上陣。

上個月喬治才宣布暫停自己的Podcast錄製，宣示全心投入賽季，如今76人直接宣布，喬治不會參加至少還有6周的例行賽賽程，且76人目前排名東區第12，和排名第10的公牛隊還有5場勝場差，想透過附加賽爭取季後賽門票難度也高。

喬治去年7月才和76人簽下4年2.12億的頂薪合約，但本季僅出賽41場，留下場均16.2分、5.3籃板和4.3助攻表現；左膝傷勢成他缺席比賽主要原因，最近則是左側腹股溝酸痛，讓他又連4場缺陣，甚至直接「關機」，成為2021到22賽季後出賽最少的賽季。

安比德和喬治也是76人薪資最高的兩位球員，兩人光是本季薪資相加就超過1億美元，但安比德本季僅出賽19場就報銷，年薪將近5千萬的喬治也將入行列，讓上季打進季後賽的76人堪稱血本無歸。

76人 Paul George

延伸閱讀

NBA／尷尬！喬治主場觀看WWE賽事 慘遭球迷噓聲伺候

NBA／莫雷豪賭大翻車？安比德報銷、喬治低迷 76人陷危機

NBA／76人宣告安比德膝傷賽季報銷 要保護今年選秀籤！

NBA／喬治宣布停更Podcast專注球場 76人還是吞9連敗

相關新聞

NBA／加入安比德行列 76人宣布喬治「關機」

先是當家中鋒安比德（Joel Embiid）因左膝問題整季報銷，76人隊今天再宣布，「三巨頭」之一的喬治（Paul Ge...

NBA／愛德華單季7次至少40分破灰狼紀錄 生涯首嚐8連勝

不讓勇士專美於前，灰狼今天又在愛德華（Anthony Edwards）狂砍41分的帶領下，在主場以128比102痛宰爵士，取得8連勝，與第6名的勇士已無勝差，僅落後些微勝率。 春風得意的愛德華（

NBA／亞歷山大連續62場至少20分 瞄準布萊恩紀錄

聯盟得分王、也是年度MVP最熱門人選的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），持續可怕飆分秀，繼前一天面對活塞豪取48分之後，今天對上過往交手9戰8敗的「字母哥」安戴托

NBA／前三節領先48連勝遭魔術終結 騎士主帥：記取教訓

美國職籃NBA奧蘭多魔術今天靠著班凱羅攻下24分，加上克里夫蘭騎士最後1分鐘內5次三分球出手都沒進，終場魔術就以108比...

NBA／巴特勒強調尚未展現最佳狀態 希望讓隊友參與進攻

自巴特勒（Jimmy Butler）加盟金州勇士後，球隊整體攻守狀態顯著提升，近期更打出強勢表現。然而，這位35歲的全明星前鋒認為，他在勇士的最佳狀態仍未完全展現。 「我不只是得分手，」巴特勒在

NBA／輸不停！太陽季後賽岌岌可危 布克坦言「失望」

太陽隊今天以面對湖人隊，首節只拿15分下一路挨打，最終以96：107吞下近4戰的第3敗，當家球星布克（Devin Boo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。