NBA／加入安比德行列 76人宣布喬治「關機」

先是當家中鋒安比德（Joel Embiid）因左膝問題整季報銷，76人隊今天再宣布，「三巨頭」之一的喬治（Paul George）因左膝接受注射治療，將缺席本季剩餘的例行賽賽程。

34歲的喬治過去一周持續諮詢醫生，尋找治療腹股溝和膝蓋傷勢的最佳方案；他近一個月多次受傷，還有消息來源指出，明星賽前的前5場比賽，他都是注射止痛藥再上陣。

上個月喬治才宣布暫停自己的Podcast錄製，宣示全心投入賽季，如今76人直接宣布，喬治不會參加至少還有6周的例行賽賽程，且76人目前排名東區第12，和排名第10的公牛隊還有5場勝場差，想透過附加賽爭取季後賽門票難度也高。

喬治去年7月才和76人簽下4年2.12億的頂薪合約，但本季僅出賽41場，留下場均16.2分、5.3籃板和4.3助攻表現；左膝傷勢成他缺席比賽主要原因，最近則是左側腹股溝酸痛，讓他又連4場缺陣，甚至直接「關機」，成為2021到22賽季後出賽最少的賽季。

安比德和喬治也是76人薪資最高的兩位球員，兩人光是本季薪資相加就超過1億美元，但安比德本季僅出賽19場就報銷，年薪將近5千萬的喬治也將入行列，讓上季打進季後賽的76人堪稱血本無歸。