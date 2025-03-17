NBA／愛德華單季7次至少40分破灰狼紀錄 生涯首嚐8連勝
不讓勇士專美於前，灰狼今天又在愛德華（Anthony Edwards）狂砍41分的帶領下，在主場以128比102痛宰爵士，取得8連勝，與第6名的勇士已無勝差，僅落後些微勝率。
春風得意的愛德華（James Harden）不僅上演飛身大暴扣，還在比賽中秀出哈登招牌「烹飪」手勢。
數據方面顯示，愛德華本季已經累積7次至少拿到40分，聯盟僅次於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的12次和約柯奇（Nikola Jokic）的8次，更打破灰狼隊史單季最多至少40分場次的紀錄。
愛德華生涯總得分也超過維金斯（Andrew Wiggins）的8710分，排名躍居對史第3，落後賈奈特（Kevin Garnett）的19201分和唐斯（Karl-Anthony Towns）的13121分。
另一方面，這是愛德華生涯首度嚐到8連勝滋味，而前一次灰狼取得8連勝已經要追溯到2004年，可說是睽違21年的精彩時刻。
這是灰狼隊史第4長連勝紀錄，他們曾2度取得9連勝，1次8連勝，最長連勝紀錄是出現在2001-02年賽季，當時他們拿下11連勝；接下來灰狼將在主場迎接溜馬、與鵜鶘2連戰，之後是在客場對溜馬，有機會打破隊史紀錄。
今天這場勝利是灰狼主帥芬奇（Chris Finch）執教生涯的第200勝，愛德華賽後也稱讚芬奇。「他是我籃球生涯中遇過關係最好的教練。他會讓球員發揮。他指導每一個人，這是他最棒的地方。他會努力指導，也會批評。當你開始行動並且表現出色時，他會讓你知道。」愛德華說。
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