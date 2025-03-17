快訊

社子島倉庫晚間全面燃燒！ 71警消到場撲救傷亡未明

NBA／亞歷山大連續62場至少20分 瞄準布萊恩紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大持續可怕飆分秀。 路透社
亞歷山大持續可怕飆分秀。 路透社

聯盟得分王、也是年度MVP最熱門人選的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），持續可怕飆分秀，繼前一天面對活塞豪取48分之後，今天對上過往交手9戰8敗的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），亞歷山大又轟下31分，帶領雷霆取得16分大勝。

這是亞歷山大本季第43場至少拿到30分，其中12次突破40分，雷霆藉此取得11勝1敗的佳績；此外，亞歷山大已經連續62場比賽至少拿到20分，自2000年以來，僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的連續72場和布萊恩（Kobe Bryant）的連續63場。

遇強更強的亞歷山大，在對決東區前5名的球隊，已經連續9場至少砍進30分，追平喬丹（Michael Jordan）在1991-92年賽季創下的紀錄；而雷霆面對東區球隊，也取得24勝1敗的戰績，唯一一場失利是輸給了聯盟龍頭騎士。

根據NBA數據統計，雷霆本季已經連續9次客場取勝，追平隊史紀錄，同時本季客場已經拿下27勝，更是打破隊史單季紀錄，原紀錄是在2012-13年賽季的26勝。

雷霆目前以56勝12敗穩居西部第一，領先第2的火箭多達13場，在例行賽還剩下14場比賽的情況下，雷霆有望創下搬家至奧克拉荷馬的單季60勝紀錄。

若要對比前身西雅圖超音速，超音速曾在1995-96年賽季拿下64勝，在1993-94年賽季和1997-98年賽季分別取得63勝、61勝，雷霆仍有機會推高勝場數歷史新高。

相關新聞

NBA／飆33分助湖人中止4連敗 唐西奇：感覺愈來愈好

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）持續因傷缺陣下，從獨行俠隊交易來的唐西奇（Luka Donci...

NBA／魔術終結騎士16連勝 杭特百分百勝率破功

超過一個月未嘗敗績的騎士隊，今天踢到鐵板，僅管帶著1分領先進入決勝節，但最後1分鐘5投全落空，讓魔術隊上演後來居上戲碼，...

NBA／愛德華單季7次至少40分破灰狼紀錄 生涯首嚐8連勝

不讓勇士專美於前，灰狼今天又在愛德華（Anthony Edwards）狂砍41分的帶領下，在主場以128比102痛宰爵士，取得8連勝，與第6名的勇士已無勝差，僅落後些微勝率。 春風得意的愛德華（

NBA／亞歷山大連續62場至少20分 瞄準布萊恩紀錄

聯盟得分王、也是年度MVP最熱門人選的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），持續可怕飆分秀，繼前一天面對活塞豪取48分之後，今天對上過往交手9戰8敗的「字母哥」安戴托

NBA／前三節領先48連勝遭魔術終結 騎士主帥：記取教訓

美國職籃NBA奧蘭多魔術今天靠著班凱羅攻下24分，加上克里夫蘭騎士最後1分鐘內5次三分球出手都沒進，終場魔術就以108比...

NBA／巴特勒強調尚未展現最佳狀態 希望讓隊友參與進攻

自巴特勒（Jimmy Butler）加盟金州勇士後，球隊整體攻守狀態顯著提升，近期更打出強勢表現。然而，這位35歲的全明星前鋒認為，他在勇士的最佳狀態仍未完全展現。 「我不只是得分手，」巴特勒在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。