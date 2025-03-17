NBA／亞歷山大連續62場至少20分 瞄準布萊恩紀錄

聯盟得分王、也是年度MVP最熱門人選的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），持續可怕飆分秀，繼前一天面對活塞豪取48分之後，今天對上過往交手9戰8敗的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），亞歷山大又轟下31分，帶領雷霆取得16分大勝。

這是亞歷山大本季第43場至少拿到30分，其中12次突破40分，雷霆藉此取得11勝1敗的佳績；此外，亞歷山大已經連續62場比賽至少拿到20分，自2000年以來，僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的連續72場和布萊恩（Kobe Bryant）的連續63場。

The league's top 2 scorers got buckets in their showdown 🙌



📊 Shai Gilgeous-Alexander: 31 PTS I 8 AST

📊 Giannis Antetokounmpo: 21 PTS I 12 REB I 10 AST pic.twitter.com/Tq0Y0CEH6E — NBA Philippines (@NBA_Philippines) 2025年3月17日

遇強更強的亞歷山大，在對決東區前5名的球隊，已經連續9場至少砍進30分，追平喬丹（Michael Jordan）在1991-92年賽季創下的紀錄；而雷霆面對東區球隊，也取得24勝1敗的戰績，唯一一場失利是輸給了聯盟龍頭騎士。

根據NBA數據統計，雷霆本季已經連續9次客場取勝，追平隊史紀錄，同時本季客場已經拿下27勝，更是打破隊史單季紀錄，原紀錄是在2012-13年賽季的26勝。

🇨🇦Represent The Canadians 🇨🇦



Shai Gilgeous-Alexander | vs. Detroit



48 POINTS

4 REBOUNDS

6 ASSISTS

3 STEALS

1 BLOCK pic.twitter.com/xf1exTVqbp — NBA Canada (@NBACanada) 2025年3月16日

雷霆目前以56勝12敗穩居西部第一，領先第2的火箭多達13場，在例行賽還剩下14場比賽的情況下，雷霆有望創下搬家至奧克拉荷馬的單季60勝紀錄。

若要對比前身西雅圖超音速，超音速曾在1995-96年賽季拿下64勝，在1993-94年賽季和1997-98年賽季分別取得63勝、61勝，雷霆仍有機會推高勝場數歷史新高。