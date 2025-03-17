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NBA／輸不停！太陽季後賽岌岌可危 布克坦言「失望」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽隊布克(中)持球進攻。 法新社
太陽隊布克(中)持球進攻。 法新社

太陽隊今天以面對湖人隊，首節只拿15分下一路挨打，最終以96：107吞下近4戰的第3敗，當家球星布克（Devin Booker）坦言狀態讓人「失望」，這兩個字也對應到今年賽季的球隊狀況。

太陽本季組成杜蘭特（Kevin Durant）、布克和比爾（Bradley Beal）的「三巨頭」陣容，開季也打出8勝1敗的亮眼表現，不料接續比賽勝少敗多，今天進攻又當機，全隊第一節21投僅6中，包括三分球10投錯失9球，全場外線也只有41投9中表現。

17投6中的布克說：「讓人失望，有時我們展現出可以做出正確的事情，有時又做不到。」不過他強調不會放棄賽季，「我認為當我們進球時表現就會很好，我們仍要在進攻不順時找到加強攻擊的方式，且仍要致力於防守。」

太陽整季的防守都不算好，防守評比在聯盟只排第27位，教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）不諱言防守是本季一大問題，必須找到應對方式。

布克還提到，球隊現在的問題不只一個，而是很多事情綜合而成，「在場上，我有時候我們展現出我們做得到，這會讓人更失望，我們能有場像對國王的比賽，然後我們又錯失幾球，這影響到我們的防守，之後進攻又受影響，這是種骨牌效應。」

「如果你比賽中充滿精力、努力奮戰，那麼無論如何你都可以睡個好覺，而我認為現在我們沒做到這一點。」布克總結說。

太陽目前31勝37敗只排西區第11名，且和第10名的獨行俠有1.5場勝差，布丹霍澤強調球隊有很多充滿天分的球員，至少要打進附加賽，再持續突圍。

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