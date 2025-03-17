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NBA／前三節領先48連勝遭魔術終結 騎士主帥：記取教訓

中央社／ 台北17日電
騎士16連勝遭中斷。 美聯社
騎士16連勝遭中斷。 美聯社

奧蘭多魔術今天靠著班凱羅（Paolo Banchero）攻下24分，加上克里夫蘭騎士最後1分鐘內5次三分球出手都沒進，終場魔術就以108比103爆冷斬斷騎士的16連勝。

客場作戰的魔術，首節就以25比38大幅落後，半場仍維持47比60差距；不過易籃後騎士命中率明顯下滑，整個下半場僅攻下43分，但前3節仍以83比82取得1分領先。

終場前45秒，魔術靠著班凱羅中距離跳投得手，幫助球隊取得104比103超前，沒想到接下來的1分鐘內，騎士包括杭特（De'Andre Hunter）、米契爾（Donovan Mitchell）、史特魯斯（Max Strus）3人合計在三分線外出手5次全都落空。

反觀魔術靠著凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、華格納（Franz Wagner）4罰全中，穩穩鎖定勝利。

騎士前一次輸球，已是2月初以105比112不敵尋求衛冕的波士頓塞爾蒂克；根據《ESPN》報導，過去騎士在前3節結束取得領先時，已經獲得48連勝，而這一紀錄也在今天被魔術終止。

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後受訪時表示，「你必須稱讚奧蘭多，作為一支聯盟前3名的防守球隊，這就是他們會做出來的事情，他們就是一支有著出色防守的球隊。」

亞特金森強調，「這場失利反而對我們接下來的客場之旅很有幫助，這聯盟裡有許多優秀且強勁的隊伍，我們必須記取教訓讓自己表現得更好才行。」

目前騎士排在東區頭號種子，而魔術排在東區第8，若最終排名不變，2隊將於季後賽首輪交手。

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