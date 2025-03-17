NBA／唐西奇交易餘波未平 獨行俠悍將厭倦球迷抗議聲浪

達拉斯獨行俠近期因交易送走唐西奇（Luka Doncic），導致球迷不滿情緒持續發酵，總經理哈里森（Nico Harrison）更成為眾矢之的，甚至在主場比賽期間，球迷也頻頻高喊要求球隊開除他。然而，獨行俠球員對此已感到疲憊，並希望外界能給予球員更多支持。

在週日以125比130不敵費城76人的比賽之後，華盛頓（P.J. Washington）公開向球迷表達內心想法，特別是在球隊罰球時，場館內突然響起「Fire Nico」的喊聲，令他感到沮喪。這類口號已成為達拉斯當地的一種文化現象，甚至不只出現在獨行俠的比賽中，無論球隊管理層如何應對，批評聲浪仍然不斷擴大。

PJ on the “FIRE NICO” chants



“At the end of the day, the trade has happened. We understand we have a new team now. All the ‘Fire Nico’ stuff, we're sick and tired of hearing it. We just want to go out there and play, and we need the fans support us no matter who's on the floor." pic.twitter.com/LCz65uZuAK — MFFL (@Mavs_FFL) 2025年3月16日

雖然獨行俠仍在西區季後賽競爭行列，但球員們顯然對於球迷的不滿情緒感到壓力，華盛頓希望球迷能夠更專注於支持球隊，而不是持續施壓管理層。「無論大家對哈里森的工作有何看法，這種抗議方式並不會幫助到球隊，」消息人士指出，華盛頓並不是球隊內唯一對此感到厭倦沮喪的球員。

「交易已是既成事實，現在的我們是一支全新的球隊。我們已經厭倦那些「Fire Nico」的聲浪，我們只想上場好好打球，我們也需要球迷支持我們。」華盛頓無奈地說。

獨行俠當前面臨的問題十分複雜，其中有些甚至超出了哈里森的掌控範圍。隨著賽季進入最後衝刺階段，球員們顯然更希望能夠獲得外界的正面支持，而不是持續陷入交易後的爭議與混亂之中。