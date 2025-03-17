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NBA／唐西奇交易餘波未平 獨行俠悍將厭倦球迷抗議聲浪

聯合新聞網／ 綜合外電報導
華盛頓公開向球迷表達不滿。 路透社
華盛頓公開向球迷表達不滿。 路透社

達拉斯獨行俠近期因交易送走唐西奇（Luka Doncic），導致球迷不滿情緒持續發酵，總經理哈里森（Nico Harrison）更成為眾矢之的，甚至在主場比賽期間，球迷也頻頻高喊要求球隊開除他。然而，獨行俠球員對此已感到疲憊，並希望外界能給予球員更多支持。

在週日以125比130不敵費城76人的比賽之後，華盛頓（P.J. Washington）公開向球迷表達內心想法，特別是在球隊罰球時，場館內突然響起「Fire Nico」的喊聲，令他感到沮喪。這類口號已成為達拉斯當地的一種文化現象，甚至不只出現在獨行俠的比賽中，無論球隊管理層如何應對，批評聲浪仍然不斷擴大。

雖然獨行俠仍在西區季後賽競爭行列，但球員們顯然對於球迷的不滿情緒感到壓力，華盛頓希望球迷能夠更專注於支持球隊，而不是持續施壓管理層。「無論大家對哈里森的工作有何看法，這種抗議方式並不會幫助到球隊，」消息人士指出，華盛頓並不是球隊內唯一對此感到厭倦沮喪的球員。

「交易已是既成事實，現在的我們是一支全新的球隊。我們已經厭倦那些「Fire Nico」的聲浪，我們只想上場好好打球，我們也需要球迷支持我們。」華盛頓無奈地說。

獨行俠當前面臨的問題十分複雜，其中有些甚至超出了哈里森的掌控範圍。隨著賽季進入最後衝刺階段，球員們顯然更希望能夠獲得外界的正面支持，而不是持續陷入交易後的爭議與混亂之中。

Luka Doncic 獨行俠

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