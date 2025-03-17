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NBA／巴特勒強調尚未展現最佳狀態 希望讓隊友參與進攻

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴特勒。 美聯社
巴特勒。 美聯社

自巴特勒（Jimmy Butler）加盟金州勇士後，球隊整體攻守狀態顯著提升，近期更打出強勢表現。然而，這位35歲的全明星前鋒認為，他在勇士的最佳狀態仍未完全展現。

「我不只是得分手，」巴特勒在勇士擊敗紐約尼克後表示，「如果我想得分，我可以輕鬆投進最難的球，沒有人會說什麼。但我更希望讓隊友參與進攻。」

巴特勒加盟勇士之後，雖然有5場比賽得分低於15分，其中更有3場個位數，但並不影響球隊整體表現，反而取得全勝。

巴特勒強調，自己的比賽節奏是根據團隊需求調整，「當輪到我發揮的時候，你們會知道的。在那之前，我會繼續讓隊友獲得空檔機會，幫助他們在外線找到節奏，讓我們的比賽變得更加流暢，並且保持勝利。」

自交易加盟勇士以來，巴特勒出戰15場比賽，場均16.4分、5.9助攻、5.7籃板，在攻防兩端都發揮穩定影響力。他的到來不僅分擔了柯瑞（Stephen Curry）的壓力，也讓勇士在西區季後賽競爭中更具競爭力。隨著賽季進入最後衝刺階段，巴特勒的角色將更加關鍵，而他自己也已經準備好迎接更大的挑戰。

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