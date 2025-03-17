NBA／填補湖人禁區防守缺口 唐西奇讚海斯回歸幫助大

洛杉磯湖人今天靠著球星唐西奇（Luka Doncic）攻下「準大三元」33分、11籃板、8助攻，最後在主場以107比96擊敗鳳凰城太陽，終結近期4連敗。

在當家球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣情況下，湖人以4連敗結束艱辛的客場之旅，今天則回到主場迎戰杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）領軍的太陽，開局湖人祭出高壓防守，加上唐西奇連飆3記三分球、單節攻下13分，幫助球隊一度領先達20分，並手握雙位數領先進入中場休息。

Luka Dončić did a little bit of everything in the @Lakers' matinee win over Phoenix!



🏀 33 PTS

🏀 11 REB

🏀 8 AST

🏀 4 3PM

🏀 2 STL pic.twitter.com/xLNFSsMM7K — NBA (@NBA) 2025年3月16日

易籃後，面對太陽的強勢反撲，湖人皆能適時回應，不給對手任何逆轉的機會，最後如願以11分之差取勝，終結近期4連敗，同時穩住西區第5位置，且距離並列西區第2的休士頓火箭、丹佛金塊及曼菲斯灰熊僅有1場勝差，排名隨時會有變化。

此役湖人球星唐西奇狂轟「準大三元」33分、11籃板、8助攻，而里夫斯（Austin Reaves）則頂替詹姆斯的火力缺口，攻下全隊次高28分，剛傷癒復出的中鋒海斯（Jaxson Hayes）也挹注19分、6助攻，並多次與唐西奇「連線」。

湖人中鋒海斯回歸。 法新社

唐西奇賽後接受媒體聯訪時表示，海斯的回歸對球隊幫助非常大，尤其補足封阻對手、抓籃板等湖人目前欠缺方面，並提到團隊必須更具身體對抗性，才有機會中止連敗，「今天我們在防守端從頭到尾都很出色」。

值得一提的是，湖人前鋒古德溫（Jordan Goodwin）本場以先發之姿上陣，卻僅貢獻2分、3籃板，不過湖人總教練瑞迪克（J.J.Redick）強調，不要根據得分來評判球員，「今晚古德溫表現很棒，為我們奠定勝基，因為太陽是非常難防守的球隊」。