NBA／詹姆斯首度回球場訓練 至少還要休一周

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）9日出戰衛冕軍塞爾蒂克隊時拉傷左腹股溝，成為湖人最大咖傷兵，今天他首度回到球場訓練，不過根據美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯至少還會再缺席一周。

詹姆斯已經連續缺陣4場，今天球隊在唐西奇（Luka Doncic）33分、11籃板和8助攻領軍下以107：96擊敗太陽隊，終於止住近期4連敗。

據查拉尼亞報導，湖人球團會先觀察回到球場訓練的詹姆斯身體反饋，儘管詹姆斯狀態被稱為「每日觀察」，不過至少會讓「詹皇」至少再休息一周，避免二度傷害。

湖人目前仍穩居西區前六，也讓詹姆斯能夠更專注養傷。 路透社

雖已40歲，詹姆斯本季58場比賽仍繳出場均25分、8.2籃板、8.5助攻的亮眼數據，命中率達到5成2，受傷前的過去10戰更有8場得分從25分起跳，助隊打出一波8連勝，排名一度升到西區第2；詹姆斯在碰衛冕軍成傷兵後，湖人苦吞4連敗，不過今天奪勝後40勝25敗戰績仍排西區第5。

湖人近期傷兵不少，先發大將八村壘也持續缺陣，不過教頭瑞迪克（JJ Redick）認為球員們拚勁十足，「對我來說，這說明了我們團隊的一切。」