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NBA／布倫森右腳踝扭傷仍需休養 尼克缺主控持續面臨考驗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森預計還需缺席1至2週。 美聯社
布朗森預計還需缺席1至2週。 美聯社

紐約尼克隊當家控衛布朗森（Jalen Brunson）因右腳踝扭傷，已經缺席了4場比賽。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，布朗森將於本週四接受重新評估，但預計最快也要到3月底或4月初才能復出。

布朗森是在3月6日對戰洛杉磯湖人隊的延長賽中扭傷腳踝後缺陣，至今仍無法歸隊。這位兩屆全明星球員在本季表現出色，不僅場均26.3分、7.4助攻，更以每場8.7分鐘的控球時間成為全聯盟最高。此外，他在關鍵時刻的表現尤為亮眼，累積145分的「決勝時刻」得分，與聯盟最高紀錄持平。

在布倫森缺陣的四場比賽中，尼克隊戰績2勝2敗，包括週六不敵金州勇士隊。隨著東區季後賽競爭日趨激烈，尼克隊能否在布朗森缺陣期間維持戰力，將成為球隊晉級形勢的重要關鍵。

Jalen Brunson 尼克

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