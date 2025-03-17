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NBA／湖人謹慎看待詹姆斯腹股溝傷勢 逐步加大訓練強度

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯至少還需缺席一週。 路透社
詹姆斯至少還需缺席一週。 路透社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）自3月8日對陣波士頓塞爾提克受傷後，於週日進行了首次場上訓練，但根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人將繼續謹慎評估詹姆斯的狀況，他至少還需缺席一週。

「他的具體回歸日期將取決於在接下來幾天和一周內，他的身體對於逐步加大的訓練強度的回饋狀況。湖人球團和詹姆斯將會非常謹慎，他已經40歲了。我們知道他在這個賽季的上場時間很多，他也參加了去年的奧運。所以，估計他會至少再缺席一周的比賽。」查拉尼亞說。

詹姆斯缺陣期間，湖人陷入4連敗，不過球隊今天以107比96擊敗鳳凰城太陽，結束低迷狀態。本季至今，詹姆斯出賽58場，場均25分、8.2籃板、8.5助攻，投籃命中率52%，三分命中率38%。在受傷前的10場比賽中，他有8場得分達25分以上，且湖人曾一度打出8連勝，狀態相當火熱。

除了詹姆斯外，湖人近期也飽受傷病影響。不過，據查拉尼亞報導，海斯（Jaxson Hayes）已在對陣太陽的比賽中復出，而八村壘（Rui Hachimura）則有望在本週內回歸，這將為球隊提供更多陣容深度。

《洛杉磯時報》報導指出，詹姆斯今日進行了一次場上訓練，雖被列為每日觀察，但他短期內仍不太可能複出。湖人會謹慎對待他因腹股溝拉傷的恢復情況，直到他逐步恢復訓練強度到可以回歸的狀態。

目前湖人戰績為40勝25敗，排名西區第5，在競爭激烈的季後賽席次爭奪戰中仍有優勢。但隨著賽季進入衝刺階段，詹姆斯何時能夠完全健康復出，將成為湖人能否保持競爭力的重要關鍵。

LeBron James 八村壘 湖人

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