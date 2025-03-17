快訊

LINE出包快更新！「自動備份頻率」異常 聊天記錄恐全消

雲云科技殺人董座曾志新今出院 中午到分局警詢釐清行凶動機

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／飆33分助湖人中止4連敗 唐西奇：感覺愈來愈好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇幫助湖人終止近期4連敗。 路透社
唐西奇幫助湖人終止近期4連敗。 路透社

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）持續因傷缺陣下，從獨行俠隊交易來的唐西奇（Luka Doncic）撐起大局，今天面對太陽隊他繳出33分、11籃板和8助攻的全能數據，率紫金軍團以107：96守護主場勝利，終於終止近期4連敗。

「我們知道我們必須打得更好。」唐西奇提到球隊狀況時說。他先前「背靠背」出戰金塊隊時休息，今天回到賽場就轟下全場最高分，也是過去6場出賽的第5場超過30分，他也表示狀態雖還沒到百分之百，但「每天都感覺更好」。

除詹姆斯缺陣，湖人先發八村壘也因膝傷連續9場缺席，不過今天有里夫斯（Austin Reaves）加入火力挹注行列，他攻下28分，海斯（Jaxson Hayes）也貢獻穿著湖人戰袍的最高19分；先前因腳踝問題缺賽2場的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）今天也回歸，扛起防守太陽當家球星杜蘭特（Kevin Durant）重任，讓杜蘭特前9次出手錯失8球，第二節還在進攻端貢獻2記三分彈。

本季不曾連續先發的湖人古德溫（Jordan Goodwin），今天也再度率先上陣，負責看守太陽球星布克（Devin Booker），僅管帳面上出賽28分鐘5投1中只拿2分還4犯在身，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）為子弟兵護航，他說：「千萬不要用分數評價一個球員。」

杜蘭特今天17投6中拿下全隊最高21分，布克同樣17投6中拿19分，吞下近4場中第3敗的太陽目前只排西區第11名，且和第10名的獨行俠有1.5場勝差，能否打附加賽都打上問號。

延伸閱讀

NBA／唐西奇45分白搭 公鹿4人得分破20分賞湖人3連敗

NBA／只獲得4罰對裁判哨音失望 唐西奇喊不公平

NBA／湖人殘陣輸籃網 瑞迪克怒：半場就在打擋拆看不懂

NBA／感嘆獨行俠原本氣氛好能奪冠 前隊友曝唐西奇有多努力

相關新聞

NBA／飆33分助湖人中止4連敗 唐西奇：感覺愈來愈好

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）持續因傷缺陣下，從獨行俠隊交易來的唐西奇（Luka Donci...

NBA／魔術終結騎士16連勝 杭特百分百勝率破功

超過一個月未嘗敗績的騎士隊，今天踢到鐵板，僅管帶著1分領先進入決勝節，但最後1分鐘5投全落空，讓魔術隊上演後來居上戲碼，...

NBA／讚巴特勒冷靜做正確決定 柯瑞：他能持球是好事情

勇士在主場3分險勝尼克，收下近期7連勝；值得一提的是，在巴特勒（Jimmy Butler）加入後有出賽15場比賽中，勇士取得其中14勝。 柯瑞（Stephen Curry）賽後提到了巴特勒的重要

NBA／嗆尼克！格林大秀柯瑞慶祝手勢 隊友稱呼「夢魘」

勇士隊今天挺過尼克隊反撲，以97：94迎接7連勝，決勝關頭連拿4分的格林（Draymond Green）還比出隊友柯瑞（...

NBA／3人單季至少轟進220顆三分球 綠衫軍創聯盟紀錄

全場最多領先21分的塞爾蒂克，在比賽後段遭遇籃網強力反撲，所幸第四節靠著傷癒復出的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獨拿14分，加上普里查德（Payton Pritchard）替補殺出

NBA／隊史最多勝教頭 格林讚柯爾：改變了勇士文化

美國職籃NBA金州勇士今天靠著當家球星柯瑞砍下28分，最後以97比94驚險擊敗紐約尼克、勇奪7連勝，總教練柯爾更締造隊史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。