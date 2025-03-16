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PLG／鋼鐵人洋將單節灌22分無用 紅楷傑飆外線助勇士連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洪楷傑第三節連飆進3記外線，率勇士回到領先。圖／勇士提供
洪楷傑第三節連飆進3記外線，率勇士回到領先。圖／勇士提供

確定拿到PLG本季季後賽門票的台北富邦勇士隊，今天再拿墊底的高雄鋼鐵人隊開刀，僅管鋼鐵人陶德第二節轟進平聯盟紀錄的22分，不過勇士有洪楷傑回敬外線，加上洋將威希和沃特斯合拿45分，助勇士以115：106收下主場連勝。

勇士第一節就有亮點，3分09秒「野獸」林志傑和洋將威希合作上演「空中接力」單手灌籃，除助隊將領先擴大到22：15，也讓主場和平籃球館球迷歡聲雷動；不過鋼鐵人第二節有洋將陶德發威，他單節9投8中狂轟22分，追平「哈佛小子」林書豪上季締造的單節最多得分紀錄，讓單節打出40：29攻勢的反帶著62：57攻勢進入下半場。

洪楷傑第三節接管戰局，他前3次外線出手都命中下助勇士打出9：0反撲攻勢，回到66：62領先，三節打完也握有84：76領先；洪楷傑第四節再追加第5記三分彈，接續再助攻讓蔡文誠籃下打進，讓勇士領先擴大到95：84優勢也一路維持，最終就以115：106迎接勝利。

洪楷傑今天三分球10投5中攻下本季次高的21分，威希25分、16籃板，沃特斯也有20分、12籃板「雙10」演出；鋼鐵人以艾賽亞37分最高，第二節有爆量得分的陶德下半場僅再拿5分，喬迪貢獻10分、18籃板。

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