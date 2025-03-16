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NBA／讚巴特勒冷靜做正確決定 柯瑞：他能持球是好事情
勇士在主場3分險勝尼克，收下近期7連勝；值得一提的是，在巴特勒（Jimmy Butler）加入後有出賽15場比賽中，勇士取得其中14勝。
柯瑞（Stephen Curry）賽後提到了巴特勒的重要性。「巴特勒能夠看清楚整個場上局勢，迫使對手不是要換防，就是得繞過掩護，不然就要提防球回到我身上。他總是能保持冷靜，做出正確決定。他沒有刻意尋找自己的進攻機會，而是閱讀防守形勢。有他持球是一件好事。」
對於勇士近期的連勝情況，柯瑞直言贏球確實很有趣。「這種氣勢是會傳染的。無論是97比94的低比分比賽，還是131比120的高比分對決，無論是快節奏還是艱困的肉搏戰，我們都在最近15場比賽中建立起信心。我們可以在任何時候火力全開，甚至贏下醜陋的比賽。對此我感到很興奮。」
勇士目前與第5名的湖人差距僅剩2場，有機會爭取更好的排名，「排在第6還不錯，但我們還沒到可以安全或舒緩的時候。我們已經拿下7連勝，所以必須控制好自己所能控制的部分。我們知道休士頓、曼菲斯、明尼蘇達這些球隊都在競爭，我們只能專注眼前，盡可能多贏一些比賽。」
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