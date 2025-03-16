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NBA／隊史最多勝教頭 格林讚柯爾：改變了勇士文化

中央社／ 台北16日電
柯爾(中)與柯瑞、格林 美聯社
柯爾(中)與柯瑞、格林 美聯社

金州勇士今天靠著當家球星柯瑞（Stephen Curry）砍下28分，最後以97比94驚險擊敗紐約尼克、勇奪7連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）更締造隊史例行賽執教最多勝紀錄。

近況勢不可擋的勇士今天在主場迎戰尼克，對手主將布朗森（Jalen Brunson）因傷缺陣，勇士卻與尼克陷入拉鋸戰，所幸當家球星柯瑞挺身而出，攻下全隊最高28分，外帶7籃板、5助攻，搭配穆迪（Moses Moody）挹注18分，最後以3分之差驚險延續連勝氣勢。

值得一提的是，此役如願取得勝利後，勇士總教練柯爾進帳例行賽執教生涯第558勝，正式超越名人堂傳奇阿特爾斯（Al Attles），成為隊史例行賽最多勝的總教練。柯爾賽後更從阿特爾斯的妻子威廉米納（Wilhelmina Attles）手中接獲比賽用球，頗具傳承意義。

柯爾接受媒體聯訪時提到，能夠從阿特爾斯家族手中拿到比賽用球是非常美好的時刻，畢竟阿特爾斯永遠是勇士的代名詞，在例行賽執教勝場紀錄更是難以突破，「我根本不敢想像有這一天（打破紀錄），但能成為球隊與這座城市的一份子，我感到非常幸運。」

在柯爾的領軍下，勇士一度締造「8年4冠」王朝。前鋒格林（Draymond Green）指出，柯爾改變勇士文化，建立一種家庭優先氛圍，並將這股動力轉換到賽場上，「他教會了我很多關於勝利的事情。」而柯瑞則認為，柯爾能讓球員在場上展現出最好的自己。

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