NBA／3人單季至少轟進220顆三分球 綠衫軍創聯盟紀錄
全場最多領先21分的塞爾蒂克，在比賽後段遭遇籃網強力反撲，所幸第四節靠著傷癒復出的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獨拿14分，加上普里查德（Payton Pritchard）替補殺出拿下9分，有驚無險地以115比113拿下勝利。
塞爾蒂克收下2連勝，同時他們在布魯克林已經取得例行賽8連勝，自2021年以來就沒有輸過。
波爾辛吉斯先前受到不明病毒侵襲，足足缺席了8場比賽，但今天回歸猶如猛虎出閘，全場16投9中拿下24分。泰托姆（Jayson Tatum）補上20分8籃板8助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）11分12助攻5籃板2抄截2阻攻。
昨天才在客場擊退熱火的綠衫軍，此役在「背靠背」作戰的情況下，包括布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）和霍福特（Al Horford）等主力都未上陣，頂替先發的豪瑟（Sam Hauser）和替補長人柯內特（Luke Kornet）都有兩位數得分進帳。
本季全擔任替補的普里查德，全場11投7中獨拿22分，其中砍進5記三分球，他本季已經命中220顆三分球，成為史上單季累積最多三分球的替補球員。
值得一提的是，普里查德、泰托姆和懷特本季都至少轟進220顆三分球，寫下聯盟歷史首見紀錄。
籃網今天才宣布得分悍將湯瑪斯（Cam Thomas）因左腿筋拉傷賽季提前報銷，強森（Cameron Johnson）此戰拿下全隊最高23分，外加10籃板6助攻。籃網最近11場比賽吞下10敗。
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