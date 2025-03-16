NBA／綠衫軍替補射手寫紀錄 普里查德：不在意紀錄和獎項

衛冕軍塞爾蒂克隊今天以115：113險勝籃網隊，替補射手普里查德（Payton Pritchard）還締造聯盟新猷，讓他在年度第六人爭奪戰獲得更高的出線機會。

普里查德本季場均表現是14.1分、3.7籃板和3.4助攻，外線命中分4成18；今天他三分球8投5中攻下22分，第4記外線破網更讓他超越艾靈頓（Wayne Ellington）過去締造的單季板凳球員219顆三分球最多進球紀錄。

PAYTON PRITCHARD'S 219th 3-POINTER 🔥



It's the most 3-pointers made off the bench in a single season in NBA history! 🚨👏 pic.twitter.com/dj12OdWKNL — NBA (@NBA) 2025年3月16日

「綠衫軍」還有14場例行賽，27歲的普里查德可以持續推進外線進球紀錄，不過他對寫下新猷很「淡定」，並沒特別提到紀錄和年度獎項的角逐，重點仍放在球隊奪勝，他說：「這代表我替補出賽有打出高水準，希望我可以延續下去。」

「我從沒注意紀錄和獎項，一切都是為了自我精進，每場比賽看我能如何成長、不斷提升自己。」普里查德提到，自己一直想邁出新的一步，希望能持續進步。

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）到是對普里查德有滿滿稱讚，他提到板凳大將不只有外線武器，還能以許多面向改變球隊，相信狀態只會愈來愈好，「他天生的競爭意識和職業道德讓人難以置信，所以這是很了不起的事，需要一個特別的人來扮演這角色，他承擔而且每天都做得很好。」