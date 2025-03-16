NBA／約柯奇40分準大三元白搭 波爾1.8秒致勝三分彈粉碎金塊

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今天狂轟40分外帶13籃板和9助攻，但「準大三元」成績沒能率隊守護主場，巫師隊靠波爾（Jordan Poole）最後1.8秒投進致勝大號三分彈，驚險以126：123帶走勝利。

首節金塊就轟下44分，但最多16分領先沒維持，巫師半場縮小差距到63：72，第三節更打出單節32：23攻勢，三節打完將比數追平到95：95。

第四節的拉鋸戰中，約柯奇進球後一度率金塊取得114：107領先，但波爾連飆2記三分彈，去年選秀會「榜眼」薩爾（Alex Sarr）也追加外線，讓巫師再扳平比數。

金塊最後30.1秒由衛斯特布魯克（Russell Westbrook ）投進超前球，但巫師有喬治（Kyshawn George）最後10.0秒飆進底角三分彈，助隊再取得123：121領先；5.3秒換穆雷（Jamal Murray）為金塊投進追平中距離，不過波爾最後1.8秒投進35呎的大號三分彈，讓巫師戲劇性以126：123踢館成功。

波爾今天三分球7投4中攻下19分，最後1秒的致勝三分彈尤其關鍵，喬治也贊助19分，薩爾三分球9投5中轟下全隊最高34分。

金塊以約柯奇40分「準大三元」最佳，但三分球8投僅1中；穆雷和衛斯特布魯克各有24分和20分，波特（Michael Porter Jr.）20分、11籃板。