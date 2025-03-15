NBA／勇士核心穩固！柯瑞37歲生日趴 巴特勒、格林陪伴到最後
柯瑞（Stephen Curry）在自己37歲生日上締造生涯4000顆三分球的特殊大禮，同時他也舉辦了一場生日派對，邀請勇士全隊共襄盛舉，大夥一路嗨到凌晨2、3點；《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）更加碼爆料，派對現場最後還有3人留下來，分別是柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）。
「他們三個待在一起聊天，打牌，培養相彼此的默契，你可以看到這種化學反應正在球場上進行轉化；他們在比賽中可以保持輕鬆地微笑，真正團結而成一個整體。」查拉尼亞說。
當初巴特勒加入勇士後，很多人擔心他是否會屢陷爭議的格林爆發衝突，進而影響到全隊攻守平衡；但查拉尼亞認為此事無須過度擔心。
「一直以來大家都很好奇，格林是不是會和巴特勒先幹上一架？這兩人之間該如何相處？兩人是否能共存？而我所聽到的內部消息，兩人已經緊密結合在一起了，他們之間建立了穩固關係，一同組成了勇士強有力的引擎。」查拉尼亞說。
自從巴特勒加入之後，勇士戰績13勝1敗，目前正處於6連勝之中。查拉尼亞進一步表示：「我認為這支球隊擁有足夠競爭力，他們確實有機會在季後賽中走得更遠。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言